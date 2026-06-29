LG전자, 100℃ 스팀 로봇청소기 '로니' 출시

본체·스테이션 모두 고온 스팀 적용…유해균 99.99% 제거

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀을 적용한 청소로봇 'LG 홈봇 인공지능(AI) 오브제컬렉션 로니(RONi)'를 다음달 2일 출시한다고 29일 밝혔다.

로니는 청소 시 100℃ 스팀을 물걸레에 분사해 바닥의 찌든 때를 제거한다. 청소 후 스테이션에서 100℃ 스팀과 온수로 황색포도상구균·녹농균·폐렴간균·대장균 등 유해균 4종을 99.99% 제거하고, 온풍 건조로 악취 유발 물질을 최대 97% 줄인다. 상단 배기 팬으로 습기를 배출하는 특허 기술 '스테이션 컨디셔닝'으로 내부를 항상 청결하게 유지한다.

높이가 15cm에 불과한 자동 급배수형 '로니 히든스테이션'(사진)은 주방 싱크대 하단 걸레받이 공간에 쏙 들어가 수납공간 축소 없이 설치 가능하다. [사진=LG전자]

청소 성능은 30W의 흡입력과 분당 180회 고속 회전하는 물걸레로 구현된다. 모서리 청소 시 사이드 브러시가 약 46mm까지 확장돼 사각지대 없이 청소하며, 이중 브러시는 머리카락 엉킴을 방지한다.

로니는 두 가지 라인업으로 출시된다. 주방 싱크대 하단 걸레받이 공간에 설치하는 '히든스테이션'은 높이가 15cm에 불과해 별도 시공 없이 설치 가능하다. 집안 어느 곳에나 독립적으로 배치 가능한 물통형 '오브제스테이션'은 협탁 디자인으로 다양한 생활 공간과 조화된다. 두 제품 모두 청소 후 스테이션 도어가 닫혀 기기가 외부로 노출되지 않는다.

로니는 자체 개발한 'AI 사물인식' 기술과 8개 센서로 공간 구조를 분석하고 전선·화분·반려동물 배설물 등 120여 종의 물체를 구분한다. 장애물은 안전하게 회피하고 오염물질은 최적의 방식으로 제거하며, 거실·주방·침실 등 공간을 구분해 각 환경에 맞춰 흡입력과 주행 방식을 스스로 조절한다. 보안 시스템 'LG 쉴드(LG Shield)'로 수집된 데이터를 암호화하고 개인정보보호위원회로부터 '개인정보보호 중심 설계(Privacy by Design, PbD)' 인증을 획득했다.

물통형 '로니 오브제스테이션'(사진)은 협탁 디자인을 적용해 집안 어느 곳에나 독립적으로 배치할 수 있으며, 주변 인테리어와 조화롭게 어우러진다. [사진=LG전자]

로니는 다음달 2일부터 LG전자 베스트샵, 엘지이닷컴, 쿠팡 등에서 구매 가능하다. 2일부터 15일까지 2주간 구매 고객에게는 관리제·먼지봉투·물걸레 등이 포함된 웰컴키트를 제공한다. 출하가는 두 모델 모두 219만원이다. 구독 구매 고객은 무상 A/S와 케어 전문가의 정기 방문을 통해 고온 스팀 세척 등 위생 관리를 받으며, 물걸레·배터리 등 주요 소모품을 제때 교체받을 수 있다.

kji01@newspim.com