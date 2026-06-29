부산시 상수도사업본부, '순수365' 음수차 운영…수돗물 안전성 홍보

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시음 체험과 생수 비교 프로그램 운영

수돗물 안전성 확인 및 인식 개선 도모

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 상수도사업본부가 수돗물 브랜드 '순수365'의 안전성과 품질을 알리기 위해 시민 참여형 체험 캠페인 '찾아가는 순수365 음수차'를 운영한다.

상수도사업본부는 30일 부산시민공원 남1문 일대에서 '찾아가는 순수365 음수차' 2차 캠페인을 전개한다고 29일 밝혔다.

지난 3월 부산어린이대공원에서 열린 부산의 수돗물 '순수365'의 안전성과 우수성을 알리기 위해 '찾아가는 순수365 음수차' 캠페인[사진=부산시 상수도사업본부] 2026.06.29

이번 행사는 오전 11시부터 약 4시간 동안 열리며 시음 체험과 물맛 비교, 참여 이벤트 등을 통해 시민들이 수돗물을 직접 맛보고 확인하는 기회를 제공한다.

'찾아가는 순수365 음수차'는 도심, 공원, 대학가 등 유동 인구가 많은 장소를 찾아가 수돗물 브랜드 '순수365'를 알리는 이동형 체험 프로그램이다. 본부는 지난 3월 부산어린이대공원에서 첫 행사를 진행한 데 이어 이번에 시민공원으로 장소를 옮겨 2차 캠페인을 이어간다.

행사장에서는 병입 수돗물 '순수365' 제공과 '순수365'로 내린 음료 시음, 시판 생수와의 블라인드 물맛 비교 등이 마련된다. 상수도본부는 인스타그램 안내에서 수돗물과 생수를 활용한 이른바 '소물리에 테스트'를 예고했다. 일회용품 사용을 줄이기 위해 다회용 컵을 활용한 시음 방식도 도입해 운영한다.

가족 단위 방문객을 대상으로 한 참여 프로그램도 함께 진행된다. 물 절약과 환경 보호를 주제로 한 게임과 체험 활동을 통해 일상 속 수자원 보호 필요성을 공유하고 어린이들이 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 수돗물과 환경의 연관성을 설명할 계획이다.

상수도사업본부는 '찾아가는 순수365 음수차' 캠페인을 연 3회 분기별로 이어가고 있다. 오는 9월에는 도심과 대학가를 중심으로 추가 행사를 열어 젊은 층을 대상으로 수돗물 인식 개선과 브랜드 홍보를 병행할 방침이다.

김병기 상수도사업본부장은 "이번 캠페인이 시민들이 현장에서 수돗물 수질을 직접 확인하고 체험하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 현장 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com