GS리테일, 서스틴베스트 ESG 평가 'AA'…5회 연속 최고등급

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'ESG Best Companies 100'도 5회 연속 선정

유통·소매 섹터 최상위 평가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS리테일은 국내 ESG 평가기관 서스틴베스트가 발표한 '2026년 상반기 ESG 평가'에서 최고등급인 AA등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

GS리테일은 이번 평가로 2024년 이후 5회 연속 AA등급을 받았다. 올해 평가 대상인 1천305개 기업 가운데 AA등급을 획득한 기업은 11.7%였다.

GS리테일이 서스틴베스트 ESG 평가 5회 연속 최고등급 AA을 획득했다. [사진=GS리테일]

아울러 서스틴베스트가 선정한 '2026년 상반기 ESG Best Companies 100'에도 5회 연속 이름을 올렸다. 필수소비재 유통·소매 섹터 내 자산 규모 2조원 이상 상장기업 가운데 최상위 기업으로 평가받았다.

서스틴베스트는 국내 약 1300개 상장·비상장 기업을 대상으로 매년 상·하반기 ESG 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과는 연기금과 자산운용사 등 주요 기관투자자의 ESG 투자 판단 기준으로 활용된다.

이번 평가에서 GS리테일은 환경(E) 분야의 혁신 활동, 사회(S) 분야의 사회공헌과 지역사회, 공급망 관리, 지배구조(G) 분야의 이사회 구성 및 활동, ESG 경영 인프라 등에서 높은 평가를 받았다.

서스틴베스트는 AA등급에 대해 ESG 리스크와 기회 관리 수준이 우수하고 ESG 경영 리더십과 실행력을 바탕으로 지속가능성을 핵심 비즈니스 전략에 내재화한 기업에 부여하는 등급이다.

GS리테일은 친환경 경영과 지역사회 상생, 책임 있는 공급망 구축, 투명한 지배구조 강화 등 ESG 경영 활동을 지속 확대하고 있다고 밝혔다.

곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장은 "5회 연속 AA등급 획득과 ESG Best Companies 100 선정은 지속가능한 성장을 위한 ESG 경영 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 환경과 사회적 가치 창출, 투명한 지배구조 강화를 통해 고객과 투자자, 지역사회로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com