GS리테일, AI 시대 소비자 권익 보호 나서…콘텐츠 공모전 시상

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 19일 AI·알고리즘 시대 소비자교육 공모전 시상식을 열었다
- 공모전에는 대학(원)생 523명이 참여해 209편을 출품했고 14개 작품이 총 1000만원을 수상했다
- 수상작은 알고리즘 영향과 소비자 권리 인식을 다뤘으며 향후 교육·온라인 콘텐츠로 활용된다
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'알고리즘 시대 소비자권리' 주제로 수상작 14팀 선정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = GS리테일이 AI와 알고리즘 기반 소비환경에서 소비자 권익 보호를 위한 교육 활동에 나섰다.
21일 GS리테일은 공정거래위원회와 한국소비자원이 후원하고 한국소비자교육지원센터가 주관한 '2026 소비자교육 콘텐츠 공모전' 시상식을 지난 19일 서울시공익활동지원센터에서 개최했다고 밝혔다.
올해 5회째를 맞은 공모전은 '알고리즘 시대, 새롭게 정의되는 소비자권리'를 주제로 진행됐다. 추천 알고리즘과 맞춤형 광고 등 디지털 소비환경에서 소비자의 알권리, 설명요구권, 선택·거부권 등을 조명하는 데 초점을 맞췄다.
지난 5월 진행된 공모전에는 대학(원)생 523명이 참여해 동영상 81편, 카드뉴스 128편 등 총 209편의 콘텐츠를 출품했다. 심사를 거쳐 대상 1팀, 최우수상 2팀 등 총 14개 수상작이 선정됐으며, 수상자들에게는 총 1000만원 규모의 상금과 상장이 수여됐다.
대상은 '검색 한 번 했다가 추천 알고리즘에 점령당했다고?'가 수상했다. 해당 작품은 추천 알고리즘이 소비자 선택에 미치는 영향과 이용자가 이를 통제하는 방법을 다뤘다. 최우수상에는 필터버블 현상과 다크패턴 문제를 각각 주제로 한 작품들이 선정됐다.
GS리테일은 이번 공모전이 AI와 알고리즘이 일상화된 소비환경에서 소비자의 주체적인 선택과 권리 인식을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 수상작은 향후 소비자교육지원센터 교육자료와 온라인 콘텐츠로 활용될 예정이다.
mkyo@newspim.com