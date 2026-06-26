대한민국 IP 발전 이끈 주역 한자리에…변리사회, 창립 80주년 맞아 유공자 포상

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전종학 회장 "AI 시대 IP가 국가 경쟁력"

지예은 변리사 등 공익·산업 발전 유공자 43명 포상

특허·상표·기술혁신 공로…대한민국 IP 80년 재조명

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 대한민국 지식재산(IP) 발전을 이끌어 온 주역들이 한자리에 모였다.

대한변리사회가 창립 80주년을 맞아 지난 80년간 특허·상표·디자인 제도 발전과 기술혁신, 산업 경쟁력 강화에 기여한 변리사와 기업, 연구기관, 공공기관, 언론인 등 43명에게 정부 포상과 특별공로패를 수여했다.

26일 서울 서초동 대한변리사회관에서 열린 창립 80주년 기념식은 대한민국 지식재산 역사를 함께 써온 인물들을 조명하는 자리였다. 1946년 조선변리사회로 출범한 대한변리사회는 우리나라 특허제도와 함께 성장하며 산업혁신의 든든한 동반자 역할을 해왔다. 제조업 중심 경제를 넘어 반도체와 바이오, 인공지능(AI), K-브랜드 경쟁으로 산업의 무게중심이 이동한 지금, 지식재산은 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산으로 자리 잡았다.

이번 포상은 지식재산 제도와 정책 발전은 물론 기술사업화, 국제협력, 산업 경쟁력 강화, 공익활동, K-브랜드 보호 등 다양한 분야에서 대한민국 IP 생태계 발전에 기여한 공로를 기리기 위해 마련됐다.

수상자는 국가지식재산위원회 공동위원장 표창 5명, 산업통상자원부장관 표창 4명, 중소벤처기업부장관 표창 3명, 지식재산처장 표창 10명, 특별공로패 4명, 대한변리사회장 표창 17명 등 모두 43명이다.

전종학 대한변리사회 회장이 기념t를 전하고 있다.[대한변리사회 제공]

가장 권위 있는 국가지식재산위원회 공동위원장 표창은 국제 지식재산 분쟁 해결과 국제협력 확대에 기여한 남호현 변리사, AI·데이터 시대 지식재산 법제 연구를 선도한 김원오 인하대학교 교수, 국제변리사연맹(FICPI) 활동과 특허심사 품질 향상에 기여한 이두희 변리사가 받았다.

정보 접근성 향상 기술을 개발한 정권성 보이스아이 대표와 K-브랜드 보호 정책을 이끌어 온 김현지 한국지식재산보호원 K-브랜드보호실장도 공동위원장 표창을 수상했다.

산업통상자원부장관 표창은 산업 현장에서 지식재산 경쟁력을 높인 공로를 인정받은 인물과 기관들에게 돌아갔다. 리앤목특허법인은 지식재산 분쟁조정과 기술자료 임치제도 발전에 기여했고, 염승윤 변리사는 기업의 특허 창출과 변리사 제도 발전에 힘썼다. LG전자 임인재 파트장은 5G 표준특허 확보에 기여했으며, ㈜창성 김정희 대표는 생활발명을 기반으로 한 지식재산 창출 성과를 인정받았다.

중소벤처기업부장관 표창은 중소기업의 기술 경쟁력을 높이는 데 기여한 공로자들에게 수여됐다. 손태복 재단법인 경청 고문은 중소기업 기술탈취 피해구제와 제도 개선에 앞장섰고, 송영건 변리사는 중소·벤처기업의 특허 창출과 기술사업화를 지원했다. AI 기반 의료로봇 기술사업화를 이끈 엘엔로보틱스 최재순 대표도 정부 포상의 영예를 안았다.

창립 80주년을 맞아 별도로 마련된 특별공로패는 국내 특허제도와 변리사 제도 발전에 평생을 바친 원로들에게 돌아갔다. 김명신·백만기·이영필 변리사와 정상조 서울대학교 교수는 대한민국 지식재산 제도의 기틀을 다지고 학문과 정책 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

지식재산처장 표창은 정책과 제도, 산업 경쟁력, 공공가치 실현 등 다양한 분야에서 활동한 전문가들에게 수여됐다. 안성탁·안국찬·오원석 변리사와 정태호 경기대학교 교수, 심미랑 한국지식재산연구원 법제연구실장은 정책과 법제 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

대한민국 지식재산발전에 기여한 공로를 인정받아 변리사들이 '지식재산처장상'을 수상하고 있다. [대한변리사회 제공]

특히 지예은 변리사는 공공가치 실현 분야에서 지식재산의 사회적 가치 확산과 공익 활동에 기여한 성과를 인정받아 지식재산처장 표창을 수상했다. 지식재산이 기업의 권리 보호를 넘어 사회적 약자 보호와 공익 실현으로 영역을 넓혀가고 있다는 점에서 의미를 더했다.

IP 경쟁력 강화 분야에서는 네이버 이한오 이사와 한국인삼공사, 정준영 사피엔반도체 그룹장, 한지연 한미사이언스 팀장이 수상자로 이름을 올렸다. 산업 현장에서 축적된 특허와 기술력이 글로벌 시장 경쟁력으로 이어지고 있다는 점을 보여주는 대목이다.

대한변리사회장 표창은 제도 발전과 산업 현장에서 꾸준히 역할을 수행해 온 전문가와 기업들에게 돌아갔다. 이상용·윤재승·이광현·임태빈 변리사를 비롯해 김용철 IP데일리 편집인, 이성용 특허뉴스 대표, 양지순 한국지식재산보호원 공익변리사센터 변리사가 수상했다. 세라젬과 라이드플럭스, 삼양식품, 애니락, 더센택, 이엠비, 천약선, 엘케이벤쳐스 등도 기술혁신과 IP 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

전종학 대한변리사회장은 "이번 포상은 각자의 자리에서 지식재산의 가치를 창출하고 보호하며 산업과 사회 발전을 이끌어 온 분들의 헌신을 기리는 자리"라며 "AI와 기술패권 경쟁이 심화되는 시대일수록 지식재산은 국가 경쟁력의 핵심이며, 대한변리사회도 변리사 비밀유지권 도입과 특허사법제도 개선, 지식재산 금융 활성화 등을 통해 기업 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.

windy@newspim.com