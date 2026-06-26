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대한민국 IP 발전 이끈 주역 한자리에…변리사회, 창립 80주년 맞아 유공자 포상

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  • 대한변리사회가 26일 창립 80주년 기념식에서
  • 지식재산 발전에 기여한 43명에게 정부포상과
  • 특별공로패를 수여하며 IP 경쟁력 강화를 다짐했다.

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전종학 회장 "AI 시대 IP가 국가 경쟁력"
지예은 변리사 등 공익·산업 발전 유공자 43명 포상
특허·상표·기술혁신 공로…대한민국 IP 80년 재조명

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 대한민국 지식재산(IP) 발전을 이끌어 온 주역들이 한자리에 모였다.

대한변리사회가 창립 80주년을 맞아 지난 80년간 특허·상표·디자인 제도 발전과 기술혁신, 산업 경쟁력 강화에 기여한 변리사와 기업, 연구기관, 공공기관, 언론인 등 43명에게 정부 포상과 특별공로패를 수여했다.

26일 서울 서초동 대한변리사회관에서 열린 창립 80주년 기념식은 대한민국 지식재산 역사를 함께 써온 인물들을 조명하는 자리였다. 1946년 조선변리사회로 출범한 대한변리사회는 우리나라 특허제도와 함께 성장하며 산업혁신의 든든한 동반자 역할을 해왔다. 제조업 중심 경제를 넘어 반도체와 바이오, 인공지능(AI), K-브랜드 경쟁으로 산업의 무게중심이 이동한 지금, 지식재산은 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산으로 자리 잡았다.

이번 포상은 지식재산 제도와 정책 발전은 물론 기술사업화, 국제협력, 산업 경쟁력 강화, 공익활동, K-브랜드 보호 등 다양한 분야에서 대한민국 IP 생태계 발전에 기여한 공로를 기리기 위해 마련됐다.

수상자는 국가지식재산위원회 공동위원장 표창 5명, 산업통상자원부장관 표창 4명, 중소벤처기업부장관 표창 3명, 지식재산처장 표창 10명, 특별공로패 4명, 대한변리사회장 표창 17명 등 모두 43명이다.

전종학 대한변리사회 회장이 기념t를 전하고 있다.[대한변리사회 제공]

가장 권위 있는 국가지식재산위원회 공동위원장 표창은 국제 지식재산 분쟁 해결과 국제협력 확대에 기여한 남호현 변리사, AI·데이터 시대 지식재산 법제 연구를 선도한 김원오 인하대학교 교수, 국제변리사연맹(FICPI) 활동과 특허심사 품질 향상에 기여한 이두희 변리사가 받았다.

정보 접근성 향상 기술을 개발한 정권성 보이스아이 대표와 K-브랜드 보호 정책을 이끌어 온 김현지 한국지식재산보호원 K-브랜드보호실장도 공동위원장 표창을 수상했다.

산업통상자원부장관 표창은 산업 현장에서 지식재산 경쟁력을 높인 공로를 인정받은 인물과 기관들에게 돌아갔다. 리앤목특허법인은 지식재산 분쟁조정과 기술자료 임치제도 발전에 기여했고, 염승윤 변리사는 기업의 특허 창출과 변리사 제도 발전에 힘썼다. LG전자 임인재 파트장은 5G 표준특허 확보에 기여했으며, ㈜창성 김정희 대표는 생활발명을 기반으로 한 지식재산 창출 성과를 인정받았다.

중소벤처기업부장관 표창은 중소기업의 기술 경쟁력을 높이는 데 기여한 공로자들에게 수여됐다. 손태복 재단법인 경청 고문은 중소기업 기술탈취 피해구제와 제도 개선에 앞장섰고, 송영건 변리사는 중소·벤처기업의 특허 창출과 기술사업화를 지원했다. AI 기반 의료로봇 기술사업화를 이끈 엘엔로보틱스 최재순 대표도 정부 포상의 영예를 안았다.

창립 80주년을 맞아 별도로 마련된 특별공로패는 국내 특허제도와 변리사 제도 발전에 평생을 바친 원로들에게 돌아갔다. 김명신·백만기·이영필 변리사와 정상조 서울대학교 교수는 대한민국 지식재산 제도의 기틀을 다지고 학문과 정책 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

지식재산처장 표창은 정책과 제도, 산업 경쟁력, 공공가치 실현 등 다양한 분야에서 활동한 전문가들에게 수여됐다. 안성탁·안국찬·오원석 변리사와 정태호 경기대학교 교수, 심미랑 한국지식재산연구원 법제연구실장은 정책과 법제 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

대한민국 지식재산발전에 기여한 공로를 인정받아 변리사들이 '지식재산처장상'을 수상하고 있다. [대한변리사회 제공]

특히 지예은 변리사는 공공가치 실현 분야에서 지식재산의 사회적 가치 확산과 공익 활동에 기여한 성과를 인정받아 지식재산처장 표창을 수상했다. 지식재산이 기업의 권리 보호를 넘어 사회적 약자 보호와 공익 실현으로 영역을 넓혀가고 있다는 점에서 의미를 더했다.

IP 경쟁력 강화 분야에서는 네이버 이한오 이사와 한국인삼공사, 정준영 사피엔반도체 그룹장, 한지연 한미사이언스 팀장이 수상자로 이름을 올렸다. 산업 현장에서 축적된 특허와 기술력이 글로벌 시장 경쟁력으로 이어지고 있다는 점을 보여주는 대목이다.

대한변리사회장 표창은 제도 발전과 산업 현장에서 꾸준히 역할을 수행해 온 전문가와 기업들에게 돌아갔다. 이상용·윤재승·이광현·임태빈 변리사를 비롯해 김용철 IP데일리 편집인, 이성용 특허뉴스 대표, 양지순 한국지식재산보호원 공익변리사센터 변리사가 수상했다. 세라젬과 라이드플럭스, 삼양식품, 애니락, 더센택, 이엠비, 천약선, 엘케이벤쳐스 등도 기술혁신과 IP 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

전종학 대한변리사회장은 "이번 포상은 각자의 자리에서 지식재산의 가치를 창출하고 보호하며 산업과 사회 발전을 이끌어 온 분들의 헌신을 기리는 자리"라며 "AI와 기술패권 경쟁이 심화되는 시대일수록 지식재산은 국가 경쟁력의 핵심이며, 대한변리사회도 변리사 비밀유지권 도입과 특허사법제도 개선, 지식재산 금융 활성화 등을 통해 기업 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.

windy@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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