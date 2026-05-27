대전시, 23개사 '글로벌 IP스타기업' 지정

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해외권리화·브랜드 개발 등 최대 3년간 맞춤형 지원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대전지식재산센터와 함께 27일 주식회사 지티사이언에서 '2026년 글로벌 IP스타기업 지정식'을 개최했다고 밝혔다.

'글로벌 IP스타기업 지원사업'은 수출 실적이 있거나 해외 진출 가능성이 높은 지역 유망 중소기업을 선정해 지식재산(IP) 역량 강화를 지원하고 글로벌 강소기업으로 육성하는 사업이다.

2026년 글로벌 IP스타기업 지정식. [사진=대전시] 2026.05.27 nn0416@newspim.com

올해는 신규 지정된 23개 기업이 1차 스펙트럼 진단과 2차 발표심사를 거쳐 최종 선정됐다. 선정 기업에는 맞춤형 지식재산 컨설팅을 비롯해 해외권리화, 특허·디자인맵 구축, 브랜드 및 디자인 개발, 특허기술 홍보영상 제작 등 연간 최대 7000만 원 규모의 지원이 제공된다. 기업별 성장 단계에 맞춘 프로그램은 최대 3년간 이어진다.

사업은 연차평가를 통해 지속 지원 여부를 결정하며 지식재산의 창출·활용·보호 전 과정을 체계적으로 지원한다.

실제 지난해 지원을 받은 지역기업 40개사는 해외진출 특허전략 18건, 기업 IP경영진단 구축 3건, 특허기술 홍보영상 제작 6건, 디자인 개발 6건, 브랜드 개발 4건 등의 성과를 거뒀다. 또 지원 전과 비교해 매출은 31.1%, 수출은 50%, 고용은 5.8% 증가한 것으로 나타났다.

특히 시는 지역 AI 기업인 노타의 해외권리화와 IP 포트폴리오 강화를 지원해 독일 시장 중심의 경쟁력 확보와 코스닥 상장을 뒷받침했으며 알테오젠의 코스피 이전 상장에도 지원 성과를 냈다.

박종복 국장은 "지식재산권은 기술 보호를 넘어 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산"이라며 "지역기업이 지식재산을 전략적으로 확보하고 글로벌 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

한편 대전시는 지식재산 기반 중소·벤처기업 혁신성장 지원 성과를 인정받아 대통령 소속 국가지식재산위원회가 주관한 '2025년도 국가지식재산 시행계획 추진실적 점검·평가'에서 최우수 기관으로 선정된 바 있다.

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