손병복 울진군수 "군민으로서 울진 발전 응원...지역과 함께하겠다"

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26일 퇴임식...재직기념패·감사패 전달

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 손병복 경북 울진군수가 26일 퇴임식을 갖고 4년간의 군정을 마무리했다.

손 군수는 지난 '6·3 지방선거'를 통해 재선 연임에 도전했으나 실패했다.

손병복 경북 울진군수가 26일 경북 울진군청 대회의실에서 열린 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다.[사진=울진군청]2026.06.26 nulcheon@newspim.com

이날 울진군청 대회의실에서 열린 퇴임식은 민선 8기 출범 이후 울진군의 발전을 위해 헌신해 온 손 군수의 노고를 기리기 위해 기념 영상 상영, 재직 기념패·감사패 증정, 퇴임사 순으로 진행됐다.

손 군수는 지난 2022년 제48대 울진군수에 취임한 이래 '화합으로 새로운 희망 울진'의 군정 목표를 내걸고 기업 경영인 출신의 날카로운 경제 안목과 강한 추진력을 바탕으로 '울진 원자력 수소 국가산업단지' 유치와 '체류형 관광' 발판을 다져왔다는 평가를 받았다.

또 '어르신에게 최고의 복지'라는 일자리를 겸한 복지 시책을 추진하고 소외 지역 없는 촘촘한 돌봄 시스템을 구축해 주민 체감형 민생복지 실현에 주력했다.

손 군수는 또 미래를 향한 지속 가능성에 두고 탁월하고 진취적인 리더십과 소통 중심의 행정 혁신을 선보여 큰 신뢰를 받았다.

손병복 군수는 "울진의 백년대계를 세우기 위해 숨 가쁘게 달려온 지난 4년 동안 수많은 위기와 변화 속에서도 흔들리지 않고 성원을 보내주신 군민 여러분과 동료 공직자 여러분에게 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 한 사람의 군민으로서 울진의 발전을 늘 응원하며 지역과 함께하겠다"고 퇴임의 변을 밝혔다.

nulcheon@newspim.com