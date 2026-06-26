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"특혜 없애면 전월세난 온다"…등록임대 손질론에 임대인들 반발

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  • 대한임대인협회는 26일 자동말소 등록임대아파트 양도세 중과 배제 특례 축소 논의에 강력 반발했다
  • 정부는 의무임대 종료 주택 매물 확대를 기대하지만 협회는 약속한 세제 변경이 정책 신뢰를 훼손한다고 주장했다
  • 임대인 측은 특례 축소 시 저렴한 임대주택 공급 감소와 임차인 전월세 시장 유입으로 임대차시장 불안을 우려했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양도세 중과배제 재검토론에 논란 확산
임대인협회 "소급 규제 땐 임차인 보호 흔들려"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 자동 말소되는 등록임대 아파트에 대한 양도소득세 중과 배제 특례를 손질해야 한다는 논의가 확산되면서 파장이 커지고 있다. 정부 측은 의무임대기간이 끝난 주택의 매물 출회를 유도할 수 있다는 입장이다. 임대사업자들은 등록 당시 약속한 세제 체계를 사후적으로 바꾸는 것은 정책 신뢰를 훼손하는 조치라고 반발하는 모습이다.

서울 성동구 응봉산에서 바라본 아파트 [사진=뉴스핌DB]

26일 대한임대인협회는 등록임대주택 제도에 대해 "민간이 주거안정을 위해 공공임대에 준하는 역할을 수행하는 대신 국가가 제한적인 과세 특례를 부여한 정책적 계약"이라며 "양도세 중과 배제 등 세제 특례는 단순한 혜택이 아니라 의무임대기간 준수, 임대료 증액 제한, 임대차계약 신고, 임대보증금 보증 가입 등 각종 의무를 이행한 데 따른 보상"이라고 밝혔다.

이번 논의는 임광현 국세청장이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자동말소 등록임대아파트에 대한 양도세 중과 배제 적용을 재검토해야 한다는 취지의 글을 올리면서 시작됐다. 이재명 대통령이 지난 2월 관련 문제를 제기한 데 이어 구윤철 경제부총리, 김윤덕 국토교통부 장관 등도 같은 방향의 언급을 내놓으면서 추가 규제 가능성이 커지는 분위기다.

협회는 등록 당시 정부가 약속한 제도를 사후적으로 변경하는 방식의 규제가 반복되면 정책 신뢰가 흔들릴 수 있다고 지적했다. 정부가 등록을 장려한 뒤 과세 특례는 줄이고 의무는 강화하는 방식으로 제도를 바꿔 온 점을 문제 삼았다.

쟁점은 매매시장 안정 효과와 임대시장 충격 사이의 균형이다. 정부 안팎에서는 의무임대기간이 끝난 등록임대아파트에도 양도세 중과 배제 혜택이 유지되면서 매물이 잠긴다는 문제의식이 제기되고 있다. 임 청장은 제도 개선 시 서울에서 최대 6만8000가구 규모의 잠재 매물 효과가 있을 수 있다는 취지로 언급한 바 있다.

반면 임대인들은 등록임대주택을 일반 다주택 보유 주택과 동일하게 봐서는 안 된다고 주장한다. 협회에 따르면 2024년 서울 등록임대주택 평균 임대료는 일반 민간임대주택 대비 월세 54.7%, 전세 53.0% 수준이었다. 시세의 절반 수준 임대료로 공급되는 주택을 시장에서 줄이는 것은 공공임대주택 수만 가구를 없애는 것과 다르지 않는 것이다.

임차인 보호 문제도 고려해야 하는 지점이다. 등록임대주택은 의무임대기간 동안 임대료 증액 제한을 받기 때문에 임차인이 상대적으로 낮은 임대료로 거주할 수 있다. 임대인들은 양도세 중과 배제 특례가 폐지되거나 축소되면 임대사업자가 보유 주택 매각에 나설 것이고, 이 경우 토지거래허가구역 내 실거주 의무와 맞물려 기존 임차인의 계약갱신이 어려워질 수 있다고 우려한다.

전월세 시장 여건이 불안정한 점도 근거로 작용한다. 한국부동산원에 따르면 6월 넷째 주 서울 아파트 전세수급지수는 125.9로 2021년 2월 셋째 주(122.8 이후) 약 5년 반 만에 가장 높았다. 월세수급지수 또한 114.8로 오르며 전세와 월세 모두 수요가 공급보다 많은 상황이다.

성창엽 대한주택임대인협회장은 "이 같은 상황에서 규제를 강화하면 저렴한 임대료로 거주하던 임차인들이 전월세 시장으로 밀려날 수 있다"며 "일부 매매시장 안정 효과를 위해 등록임대제도에 대한 소급 규제를 강행하는 것은 임대차시장 안정을 훼손하는 것과 다름없다"고 말했다.

이어 "정부는 단기적인 매물 확대 효과만 볼 것이 아니라 정책 신뢰, 임차인 보호, 임대주택 공급 유지라는 장기적 관점에서 신중하게 접근해야 한다"고 덧붙였다.

chulsoofriend@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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