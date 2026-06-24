전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.24 (수)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

등록임대 세제 개편에 6.8만가구 시장 나오나…전세 위축은 부담

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 24일 등록임대사업자 세제 혜택 축소를 검토하며 의무기간 종료 주택 매물 출회를 통한 공급 확대를 추진했다.
  • 정부는 의무 종료 등록임대의 양도세 중과 배제·장기보유특별공제 축소로 매물 잠김을 해소하겠다는 명분이나, 임대인 과도 혜택 vs 임차인 보호 실익 논쟁이 커졌다.
  • 업계와 전문가들은 등록임대 축소가 저가 전세 감소와 임대료 상승, 무주택 세입자 주거 불안과 전세 소멸로 이어질 수 있다고 우려했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 7월 세제개편안 앞두고
등록임대 특례 축소 검토
서울 의무임대 종료 물량 쌓인 가운데
임대인 대비 임차인 혜택 적다는 주장
업계 "저가 전세 줄면 무주택 세입자 타격"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 등록임대사업자 세제 혜택 재검토에 착수하면서 서울 임대차시장에 긴장감이 커지고 있다. 의무임대기간이 끝난 주택의 매물 출회를 유도해 시장에 공급을 늘리겠다는 구상이지만, 등록임대 물량 감소로 이어져 무주택 세입자의 주거 부담을 가중시킬 수 있다는 지적도 나온다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 의무 끝난 등록임대 혜택 손질…정부 "매물 잠김 풀어야"

24일 관가에 따르면 정부는 내달 세제개편안 발표를 앞두고 등록임대사업자 세제 개편을 검토하는 것으로 알려지며 업계 안팎으로 잡음이 커지고 있다.

등록임대주택은 민간 집주인이 지방자치단체에 임대사업자로 등록한 뒤 일정 기간 임대를 유지하는 주택이다. 임대인은 임대료 인상률 5% 제한, 의무임대기간 준수 등 공적 규제의 대상이 된다. 대신 취득세·재산세·종합부동산세·임대소득세·양도세 관련 혜택을 받아왔다. 

세제 개편의 핵심은 의무임대기간이 끝난 뒤에도 남아 있는 혜택을 손보는 것이다. 다주택자가 등록임대주택을 팔 때 적용받을 수 있는 양도세 중과 배제와 장기보유특별공제 등 매각 단계 혜택이 핵심이다. 정부는 이 같은 정책으로 인해 임대 의무가 끝난 주택이 시장에 나오지 않는 '매물 잠김' 현상이 발생한다고 보고 있다.

최근 임광현 국세청장은 자신의 SNS에 "등록임대사업자 양도세 중과 배제 혜택을 손질하면 서울에서 6만8000가구 규모의 공급 효과가 가능하다"는 내용의 글을 올렸다. 세제 특례를 줄이는 경우 이미 등록이 말소됐거나 앞으로 의무기간이 끝나는 주택 일부가 매매시장으로 나올 수 있다는 시선이 반영됐다.

◆ 제도 개편 명분은…"혜택 임대인에 집중"

대한주택임대인협회에 따르면 지난해 말 기준 전국 등록민간임대주택은 96만7485가구다. 이 가운데 서울은 34만8057가구(36.0%)다. 개인 등록임대 아파트만 보면 전국 12만4470가구 가운데 서울이 4만1492가구(33.3%)다. 경기(3만2436가구)와 인천(6644가구)을 더한 수도권 개인 등록임대 아파트는 8만572가구로 전국의 64.7%에 달한다.

최근 전세난을 겪는 서울만 놓고 보면 곧 의무임대기간이 끝나는 물량이 적지 않다. 서울 등록임대주택 의무임대기간 종료 예정 물량은 7만6783가구로 이 중 아파트는 2만4267가구다.

내년에는 전체 4만4380가구(아파트 1만375가구), 2028년에는 4만2208가구(아파트 1만1071가구)가 각각 종료 예정이다. 앞서 언급된 6만8000가구는 지난해 12월 말소된 등록임대 아파트 중 미매각된 것으로 2만5000가구와 올해부터 내후년까지 말소 예정인 물량을 합산한 수치다. 

세제 개편에 찬성하는 쪽은 등록임대 제도가 임차인 보호 효과에 비해 임대인에게 과도한 혜택을 줬다고 주장한다. 임재만 세종대 교수는 서울 아파트와 비아파트 사례를 대상으로 임대인과 임차인의 편익 시뮬레이션을 실행한 결과 혜택의 불균형이 발생한다고 주장했다. 

시뮬레이션은 거주 주택을 별도로 소유한 임대인 A씨가 6억7000만원을 주고 2주택(비거주)를 매입해 등록임대했다는 상황을 바탕으로 진행했다. 이때 장기보유특별공제 70%가 적용됐다고 가정하면 8년간 종부세와 양도세 부담은 약 3억9912만원이다.

같은 주택을 등록하지 않았을 때 세 부담 7억1864만원보다 3억1952만원 낮은 수준이다. 이 중 양도세 차이만 2억2043만원으로 추산됐다. 반대로 임차인이 임대료 인상 제한과 이사비 절감 등으로 얻는 편익은 1775만원으로 나타났다.

임 교수는 "양도세 중과 배제 혜택을 줄이면 집값 상승분을 기대한 장기 보유와 갭투자 수익률을 낮추는 효과가 생긴다"며 "임대료 5% 제한과 장기 거주 보장에 상응하는 수준까지만 혜택을 인정해야 한다"고 말했다.

◆ "저가 전세 사라질 수도"…업계 반발 확산

업계는 등록임대주택이 전세시장 안정에 기여해 온 기능을 봐야 한다고 맞섰다. 대한주택임대인협회가 166개 아파트 단지를 대상으로 임대주택과 일반주택 임대료를 비교했더니, 등록임대 전세는 같은 단지 일반 전세보다 낮은 가격에 공급되는 사례가 많았다.

서울 가양동 가양우성아파트 전용 84.85㎡는 최근 6개월 일반 전세 임대료가 6억원이었지만 등록임대 전세 임대료는 4억6800만원으로 시세의 78%에 머물렀다. ▲노원구 월계동 63% ▲경기 용인시 풍덕천동 61% ▲금천구 시흥동 72% ▲강동구 천호동 66%로 조사됐다.

성창엽 협회장은 "등록임대주택은 시세보다 낮은 임대료로 서민 주거 안정을 떠받쳐 왔다"며 "임대료 인상 제한과 의무임대기간 준수 등 21가지 의무를 이행해 공공임대에 준하는 기능을 했다"고 말했다.

전문가들도 매매 공급 확대 효과와 임대차시장 충격을 함께 봐야 한다고 지적한다. 기존 전세주택이 매물로 바뀌더라도 세입자가 그 집을 바로 살 수 있다는 보장은 없기 때문이다. 서울 전세가율이 통상 50~60% 수준이라는 점을 고려하면 같은 지역에서 매수수요와 전세수요가 일대일로 맞물린다고 보기 어렵다는 주장도 제기된다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "기존 전세주택이 매물로 바뀌면 대부분의 세입자는 그 집을 매수하지 못한다"며 "이런 규제는 임대시장 매물 감소와 임대료 상승 문제로 연결될 수 있다"고 말했다.

임대차 시장에서는 올해부터 내년까지 전세가격 조정기에 체결된 계약들이 순차적으로 만기를 맞는다는 점도 부담 요인으로 꼽힌다. 2022~2023년 금리 급등과 전세가격 하락으로 상대적으로 낮은 가격에 계약한 세입자들이 계약갱신청구권을 포함한 4년 거주 기간을 채운 뒤 새 계약을 해야 하는 시점이 다가오고 있어서다.

김인만 김인만경제연구소장은 "이 시기에 등록임대주택의 자동말소를 앞둔 아파트 집주인을 압박하면 전세가 아예 사라질 수 있다"며 "충분한 입주물량 준비 없이 추진되는 전세 소멸 정책의 피해자는 결국 무주택 세입자"라고 우려했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동