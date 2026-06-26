에스디엔, AI 데이터센터 사업목적 추가

강진 AI 데이터센터 개발 본격화…사업목적 추가 추진

120MW 규모 AI 데이터센터 개발 사업 추진

강진군·화웨이 협력 기반 디지털 인프라 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스디엔(SDN)이 인공지능(AI) 데이터센터 구축과 운영을 위한 사업목적을 추가하고 디지털 인프라 사업 확대에 나선다.

26일 에스디엔은 AI 데이터센터 구축 및 운영을 주요 내용으로 하는 정관 일부 변경안을 임시주주총회에 상정했다고 밝혔다. 회사는 이번 사업목적 추가를 통해 AI 데이터센터를 비롯한 디지털 인프라 사업 추진을 위한 기반을 마련한다는 계획이다.

이번 정관 변경은 회사가 추진 중인 강진 AI 데이터센터 개발사업을 본격화하기 위한 조치다. 에스디엔은 강진군, 화웨이와 체결한 AI 데이터센터 구축 업무협약(MOU)을 바탕으로 G AI Campus를 설립했으며, 강진산업단지와 자체 운영 중인 300MW급 전력 인프라를 활용해 1차 약 120MW 규모의 AI 데이터센터 개발을 추진하고 있다.

강진 AI 데이터센터 조감도. [사진=에스디엔]

회사는 AI 데이터센터와 클라우드 데이터센터를 중심으로 차세대 디지털 인프라 사업을 단계적으로 확대할 계획이다. 우선 1단계 사업으로 AI 학습용·추론용 및 클라우드 데이터센터 구축을 위한 사업부지를 확보하고 전력계통영향평가를 진행하고 있다. 또한 약 1조원 규모의 투자의향서를 확보하고 조인트벤처(JV) 설립을 위한 주주 간 협의를 진행 중이라고 설명했다.

한편 에스디엔은 상장 유지 제도 변화에 선제적으로 대응하고 적정 주가 형성 및 기업가치 제고를 위해 10대 1 주식병합도 함께 추진한다. 이번 주식병합은 기업가치를 유지한 상태에서 주식 수만 조정하는 절차로, 주주의 경제적 가치에는 변동이 없다. 회사는 AI 데이터센터를 비롯한 신규 성장동력을 확보하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 기업 규모 확대와 중장기 기업가치 제고를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com