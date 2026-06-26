논산계룡교육지원청, 학교 감염병 대응 모의훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청이 25일 교사 대상 감염병 대응 모의훈련 과정을 운영했다
- 보건교사·업무담당 교사의 결핵 대응 실무 이해도와 모더레이터 역량을 높였다
- 교육지원청은 실질적 교육·훈련으로 학교 감염병 예방과 대응 체계를 강화하겠다고 밝혔다
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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청이 학교 현장의 감염병 대응 역량을 높이기 위한 실무형 훈련을 진행했다.
논산계룡교육지원청은 지난 25일 저경력 보건교사와 보건 업무 담당 교사를 대상으로 감염병 대응 모의훈련 모더레이터 양성과정을 운영했다고 26일 밝혔다.
이번 과정은 감염병 위기 상황에서 학교가 신속하게 대응할 수 있도록 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다. 특히 보건교사가 배치되지 않은 학교의 업무 담당자와 저경력 보건교사의 실무 이해도를 높이는 데 중점을 뒀다.
훈련은 학교 내 전파 차단이 중요한 결핵을 주제로 진행됐다. 참가 교사들은 시나리오 기반 도상훈련을 통해 학교 내 결핵 환자 발생 상황을 가정하고, 보고 체계와 접촉자 관리, 예방교육 방안 등을 점검했다.
또 학교 구성원별 역할을 나눠 실제 상황에서 필요한 단계별 대응 절차를 익히고, 현장에서 적용할 수 있는 대응 방안을 논의했다.
이혜경 논산교육장은 "학교 구성원의 건강과 안전을 지키기 위해서는 현장에서 바로 대응할 수 있는 역량이 중요하다"며 "앞으로도 학교가 필요로 하는 실질적인 교육과 훈련을 지원해 감염병 예방·대응 체계를 강화하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com