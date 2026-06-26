한국투자증권, '2026 서울특별시 환경상' 건물에너지 부문 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 26일 서울환경상 건물에너지 부문 최우수상을 수상했다
- 한국투자증권은 에너지절감과 기후위기 대응 성과로 서울시 환경 분야 최고 권위 상을 받았다
- 한국투자증권은 ESG 경영과 탄소중립 로드맵, 해외 탄소감축 사업으로 자발적 탄소배출권 시장 활성화에 기여했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 26일 '2026 서울특별시 환경상'에서 건물에너지 부문 최우수상을 받았다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 서울특별시 환경상은 에너지 절약과 기후변화 대응 등 쾌적한 환경을 조성하는 데 기여한 개인 또는 단체에 수여되는 서울시 환경 분야 최고 권위의 상이다. 한국투자증권은 본사 건물의 에너지 절감 성과와 국내외 기후위기 대응 활동을 인정받으며 수상의 영예를 안았다.
한국투자증권은 CEO 중심의 ESG 거버넌스와 탄소저감 사업 전담 조직을 갖추는 등 체계적인 ESG 경영을 이어오고 있다. '2050 탄소중립 로드맵'에 따른 에너지 효율화 정책을 적극적으로 추진하는 등 실질적인 탄소 감축을 이끌어내고 있다.
또한 회사는 기후위기 대응을 위한 글로벌 탄소 감축 프로젝트도 전개하고 있다. 방글라데시 정수시설 지원, 네팔 고효율 쿡스토브 보급, 인도 혼농임업 사업 등에 직접 참여해 자발적 탄소배출권을 획득하고, 이를 국내외 기관에 공급하며 자발적 탄소배출권 시장 활성화에도 기여하고 있다.
김성환 한국투자증권 사장은 "이번 수상은 사회적 가치 창출을 위해 그간 한국투자증권이 기울여 온 노력이 공식적으로 인정받은 뜻깊은 결실"이라며 "앞으로도 ESG와 환경 분야의 전문성을 강화하고 탄소중립 로드맵을 적극 실천해 가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com