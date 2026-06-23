한국투자증권, '연금 ETF 투자' 라이브 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 23일 오후 5시 ETF 투자 특화 방송을 유튜브로 진행한다고 밝혔다.
- 연금계좌 내 ETF 비중은 2024년 말 20.8%에서 올해 6월 18일 47.5%로 확대됐다.
- 방송은 1회성 라이브로 ETF 시장 전망·전략을 다루며, 실시간 문의를 차기 방송에 반영할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 23일 오후 5시부터 유튜브 채널 '한국투자증권연금채널'을 통해 ETF 투자 특화 방송 '한투의 시선, ETF 투자레시피'를 진행한다고 밝혔다.
'ETF 투자레시피'는 연금 계좌를 통한 상장지수펀드(ETF) 투자 증가에 맞춰 마련한 정기 콘텐츠다. 한국투자증권에 따르면 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌 내 ETF 잔고 비중은 2024년 말 20.8%에서 2025년 말 33.2%로 늘었다. 올해 6월 18일 기준으로는 47.5%를 기록했다.
이번 방송은 ETF 시장 전망과 투자 전략을 중심으로 진행된다. 타깃데이트펀드(TDF), 채권혼합형 ETF 등을 활용한 자산 배분 전략도 다룬다. 각 테마와 시장 이슈에 맞는 주요 ETF 종목도 함께 소개할 예정이다.
방송은 종료 후 녹화본을 별도로 게시하지 않는 1회성 라이브 방식으로 운영된다. 한국투자증권은 실시간 댓글로 접수된 고객 문의와 관심 사항을 차기 방송 주제 선정에 반영할 계획이다.
한국투자증권은 올해 들어 매월 둘째, 넷째 주 화요일마다 연금 전문 라이브 방송을 정기적으로 진행하고 있다. 방송에서는 연금 자산 배분 전략, 절세 방식, 운용사 초청 특강 등을 다룬다. 시장 변동성이 확대되는 국면에서는 별도 방송을 편성해 시장 분석을 제공하고 있다.
최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "노후 자산을 관리하는 연금 투자자들이 필요한 정보를 적시에 확보하고 스스로 자산운용 역량을 키울 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "정기 라이브 방송을 비롯한 비대면 교육 프로그램을 통해 시장 변화에 맞춘 투자 정보를 전달하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com