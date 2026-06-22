한국투자증권, 자립준비청년 창업 캠프 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 19~20일 자립준비청년 대상 창업캠프를 열었다
- 디자인 싱킹 기반 교육과 워크숍으로 사업화 실행계획을 수립했다
- 세무 특강·교류·평가회를 통해 실질적 창업 역량 강화를 도모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기획·사업계획서 작성·세무 특강 등 운영
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사인 한국투자증권은 청년 창업 지원 프로그램인 '한국투자 드림 셰르파 1기' 참가자를 대상으로 지난 19일부터 20일까지 1박 2일간 '드림 셰르파 캠프'를 진행했다고 22일 밝혔다.
한국투자 드림 셰르파는 자립준비청년들이 창업 아이디어를 구체화하고 실제 사업 실행 역량을 키울 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 한국투자증권은 이를 '청년 사장님 만들기 프로젝트'로 운영하고 있다.
이번 캠프에는 사전 선발된 자립준비청년 5팀과 창업 아이디어 구체화를 지원하는 전문 퍼실리테이터 등이 참여했다.
캠프는 참가자들이 창업 아이디어를 실행 가능한 계획으로 발전시키고, 프로젝트 수행에 필요한 기초 역량을 익히도록 구성됐다. 교육은 디자인 싱킹을 활용한 기획 방법과 소셜 임팩트 이해를 바탕으로 진행됐다. 참가자들은 워크숍에서 각자의 아이디어를 점검하고, 사업화 과정에 필요한 실행 계획을 작성했다. 이를 통해 캠프 이후 추진할 프로젝트 방향도 구체화했다.
한국투자증권 임직원의 재능기부 특강도 진행됐다. 김서영 한국투자증권 GWM컨설팅부 세무사는 '초보 사장님이 알아야 할 기본적인 세무 상식'을 주제로 창업 초기 단계에서 필요한 세무 기초 지식과 사업 운영 시 유의 사항을 설명했다.
참가자 간 교류 프로그램과 평가회도 마련됐다. 참가자들은 서로의 창업 아이디어를 공유하고, 캠프 이후 프로젝트 실행을 위한 개선 방향을 논의했다.
한국투자증권 관계자는 "이번 캠프는 자립준비청년들이 창업 아이디어를 막연한 구상에 그치지 않고 실제 실행 가능한 계획으로 발전시키는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 청년들이 스스로 미래를 설계하고 도전할 수 있도록 실질적인 금융형 사회 가치 창출 활동을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com