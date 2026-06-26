'마산항·경남권 해역 발전 세미나'서 항만 기능 강화 방안 논의

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창원상의 주최…부두 확장과 전용도로 조성 제안



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원상공회의소가 마산항과 경남권 해역을 해양경제 핵심거점으로 육성하기 위한 발전 전략을 논의하는 자리를 마련했다.

창원상의는 전날 오후 창원시 마산합포구 구산면 경남로봇랜드 컨벤션센터에서 마산지방해양수산청, 창원시와 함께 '마산항과 경남권 해역 발전을 위한 세미나'를 개최한다고 26일 밝혔다.

지난 25일 오후 2시 경남로봇랜드 컨벤션센터에서 열린 '마산항과 경남권 해역 발전을 위한 세미나'[사진=창원상공회의소] 2026.06.26

이날 행사에는 최국일 마산지방해양수산청장, 허성무 국회의원, 정현숙 창원상공회의소 부회장 등 유관기관 관계자 100여 명이 참석했다.

세미나는 '마산항과 경남 해역의 해양경제 핵심거점 산업생태계 조성'을 주제로 진행됐다. 급변하는 해양물류 환경에 대응한 항만 기능 강화와 산업 연계 방안이 주요 논의로 제시됐다.

박병주 경남연구원 본부장은 마산항의 중량화물 처리 기능 강화를 위한 인프라 확충 필요성을 강조했다. 야적장과 배후부지 부족 문제를 지적하며 부두 확장과 전용도로 조성, 방산·조선·우주항공 등 지역 산업과 연계한 물류 거점 구축을 제안했다.

백인흠 전 목포해양대 교수는 경남 해역의 항만서비스 산업 거점화 전략을 제시했다. 진해만 일대 정박지 지정과 친환경 연료 공급 허브 구축, 일부 항만의 국가관리무역항 전환 등을 통해 기능 분산과 경쟁력 강화를 강조했다.

이어진 종합토론에서는 항만과 산업단지 연계 강화, 스마트 항만 구축, 배후단지 규제 완화 등 다양한 의견이 제시됐다. 마산항을 일반화물 특화 항만으로 육성하고 물류와 관광 기능을 결합한 복합항만으로 발전시켜야 한다는 제안도 나왔다.

참석자들은 항만 인프라 확충과 제도 개선을 통해 마산항과 경남 해역을 해양경제 거점으로 육성할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

news2349@newspim.com