부산시, 27일 '외국인 유학생 페스티벌'…문화 교류·유학생 정주 지원

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유학생과 시민의 문화 교류 확대 방안

문화 체험과 유학 환경 인식 제고 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산원아시아페스티벌 관람 대기 공간을 활용해 외국인 유학생과 시민이 함께하는 글로벌 문화행사를 열린다.

부산시는 27일 오전 10시부터 오후 3시까지 사직아시아드 보조경기장에서 '2026 외국인 유학생 페스티벌 in Busan'을 개최한다고 26일 밝혔다.

2026 외국인 유학생 페스티벌 in Busan 포스터[사진=부산시] 2026.06.26

부산글로벌도시재단과 부산외국인유학생통합지원허브가 공동으로 맡아 진행하는 이번 페스티벌은 '부산에 닻을 내리고 세계를 잇다(Stay in Busan Connecting the World)'를 주제로 외국인 유학생과 부산 시민이 함께 참여하는 문화 교류의 장으로 마련됐다.

시는 외국인 유학생에게 부산의 일상과 문화를 직접 경험하게 하고 지역 유학 환경을 알리는 계기로 삼을 계획이다.

행사는 부산원아시아페스티벌(BOF)과 연계해 진행된다. BOF 관람객이 대기하는 보조경기장에서 열려 외국인 유학생과 관람객이 자연스럽게 만나 교류하는 구조로 설계했다. 시는 이를 통해 부산의 문화적 매력과 생활 환경을 현장에서 체험할 수 있도록 한다는 방침이다.

행사장은 메인무대와 'BUSAN 존'으로 나뉜다. 메인무대에서는 외국인 유학생 참여 프로그램이 진행된다. 부산 외국인 유학생 골든벨과 케이팝(K-POP) 특별공연 등이 준비돼 유학생이 직접 참여하고 관람객이 함께 볼 수 있도록 했다.

BUSAN 존에서는 세계 각국의 음식과 문화를 소개하는 프로그램과 케이팝·뷰티(K-POP·Beauty) 체험, 유학생 교류 프로그램 등이 운영된다. 시는 체험형 프로그램을 중심으로 구성해 참가자가 부산과 다양한 국가의 일상과 문화를 함께 즐기도록 했다.

김귀옥 청년산학국장은 "유학생과 시민이 함께하는 문화 교류의 장이 될 것으로 기대한다"며 "유학생 정주 지원을 위한 정책도 지속 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com