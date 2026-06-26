김정은, 방사포 시험 참관..."치명적·파괴적 공격 태세" 촉구

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6·25 전쟁 76주년 맞아 도발 언동

"사거리 90km로 늘어나" 주장

南 공항·항만 타격 노골적 언급

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 25일 방사포(다연장로켓포, MLRS)를 비롯한 미사일과 포병 무력의 성능 개량 시험을 참관했다고 관영 조선중앙통신이 26일 보도했다.

중앙통신은 국무위원장 김정은이 노동당 군수공업담당 비서 조춘룡 등과 함께 '중요 무기 시험'을 살펴봤다면서 "시험에서는 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 무기체계의 전투적 특성과 전술탄도미사일의 특수 사명 전투부 위력, 155㎜ 자행 평곡사포 사거리 연장탄의 명중 정확성을 분석·평가했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 25일 155mm 자주포의 사거리 연장탄 시험을 비롯한 포병 무력의 성능 개량 훈련을 참관했다고 관영 조선중앙통신이 26일 보도했다. 사진은 김정은이 노동당 군수공업부와 군 관계자들과 함께 155mm 자주포를 살펴보는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.06.26

240mm 방사포와 155mm 자주포는 대남 타격을 위한 북한의 대표적인 포병 전력으로 김정은의 시험 참관은 6·25 전쟁 발발 76주년을 맞아 위협적인 재래식 군사력을 갖추고 있다는 점을 드러내려는 의도로 풀이된다.

중앙통신은 "갱신형 24관식 방사포 무기체계는 화력 복무체계의 모든 요소들이 자동화되고 자치(자체) 정밀 유도체계가 도입됐으며 사거리는 90㎞로 증가된 개량형 군단급 화력체계"라고 주장했다.

또 "전술탄도미사일 특수 사명 전투부 역시 적의 비행장·항구·전력시설을 비롯한 중요표적들의 치명적인 파괴를 목적으로 하고 있다"면서 "155㎜ 자행 평곡사포에 적용하는 65㎞ 사거리 연장포탄의 시험도 중대한 군사적 의의를 띤다"고 강조했다.

김정은은 "철저한 힘의 우위로써만 국권을 지키고 생존 그 자체를 보장할 수 있는 오늘의 국제형세는 방위력 강화사업이 왜 필수불가결한 국가적 제1의 전략적인 사업으로 되는가에 대한 그 어떤 수사적 설명도 구태여 보충할 필요가 없게 하고 있다"고 강변했다.

이어 "적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 그 자체가 전쟁 억제력 행사의 중요한 결행 일면으로 된다"면서 "우리는 가급적 최단 기간 내에 우리 무력의 장거리 타격 수단들이 갱신형으로 전부 교체·장비된 것을 적들이 알게 만들 것"이라고 호언했다.

[서울=뉴스핌] 북한 김정은이 25일 방사포(다연장로켓포, MLRS)를 비롯한 미사일과 포병 무력의 성능 개량 시험을 참관했다고 관영 조선중앙통신이 26일 보도했다. 사진은 이날 이뤄진 전술탄도미사일 발사 장면. [사진=북한매체 종합] 2026.06.26

김정은은 지난 2월 노동당 제9차대회 개최를 계기로 핵과 미사일뿐 아니라 재래식 무기의 개발에도 집착하는 행보를 이어왔다.

대북정보 관계자는 "북한이 대남 기습타격과 수도권 주요 전략시설과 인프라를 파괴하기 위한 포병 전력 강화에 집중하는 모습"이라면서 "김정은이 훈련 참관과 관련 대남 위협 언동을 통해 군사적 긴장을 높이고 있다"고 분석했다.

김정은의 이날 공개 행보에는 조춘룡 외에 당 군수공업부 제1부부장 김정식, 국방성 고문 박정천, 미사일총국장 장창하, 국방과학원장 김용환, 국방성 부상 겸 장비총국장 김강일, 병기심사국장 김명선, 총참모부 포병국장 유창선과 군 대연합부대장(우리의 군단장에 해당)들이 함께했다.

yjlee@newspim.com