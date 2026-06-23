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김정은, 한반도 정세 "핵 전쟁 문 입구"...대남적대 강화 촉구

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  • 북한 김정은이 22일 노동당 전원회의에서 한미의 핵잠수함 추진·NCG 회의를 규탄하며 한반도를 핵 전쟁 위기로 떠밀고 있다고 주장했다.
  • 회의에서는 핵무력 확대·강화와 1만t급 전략유도탄순양함 건조, 남부국경 요새화·해군기지 확충 등 국방력 증강 방안을 중점 논의했다.
  • 조용원이 당 조직담당 비서로 복귀하고 여러 간부 인사가 단행됐으며, 석탄공업 현대화와 탄광촌 주택 개선도 핵심 과제로 제시됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20~22일 노동당 전원회의 개최
韓 핵잠 추진에 "정세 악화" 비난
조용원 노동당 조직비서로 복귀
군정치국 조직부국장 부패 조사

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 이재명 정부의 핵잠수함 보유 추진과 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 등을 맹비난하면서 한반도 정세를 "핵 전쟁의 문 어귀로 떠밀고 있다"고 비난했다.

노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은은 20~22일 평양에서 열린 노동당 제9기 2차 전원회의에서 "올 들어 미국과 한국은 지역 내 무력증강 및 현대화 책동을 날로 노골화하면서 한국의 핵잠수함 보유까지 추진하고 있으며 우리 국가를 정조준한 군사연습들과 정탐행위들을 때 없이 감행하며 조선반도 정세를 극도로 악화시키고 있다"고 주장한 것으로 조선중앙통신이 23일 보도했다.

[서울=뉴스핌] 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은이 지난 20~22일 평양에서 열린 노동당 제9기 2차 전원회의에서 연설하고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.23

김정은은 "보다 위험한 것은 미한이 핵·재래식 통합태세 등 핵 요소를 동반하여 우리 공화국을 공격하기 위한 핵 전쟁 기구인 '핵협의그루빠'(핵협의그룹)의 군사적 모의판을 또다시 벌려놓은 것"이라면서 "지금까지 진행된 여섯 차례의 모의판들에서는 전쟁방식과 임무절차, 훈련과 운영요소에 이르기까지 세분화, 구체화된 핵 전쟁 각본이 작성됐으며 이것은 조선반도 정세를 각일각 핵 전쟁의 문어귀에로 떠밀고 있는 이 기구의 범죄적 성격에 대한 뚜렷한 반증으로 된다"고 주장했다. 

조선중앙통신은 "전원회의는 공화국 군사 주권의 핵심이고 전쟁의 억제 및 수행전략실행에서 중추를 이루는 핵 무력을 끊임없이 확대·강화하고 핵 보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로 복합적으로 변화하는 예측 불가능한 국제 군사정치 형세에 주동적으로, 자신있게 대처할 수 있는 가장 정확하고 유일한 길이라는데 대해 일치하게 인정했다"고 전했다. 

통신은 회의에서 나온 김정은의 지시사항을 설명하면서 "위력한 국방자산들을 더욱 늘려나가기 위한 사업을 계속 멈춤 없이, 철두철미 우리 식으로, 세계를 압도할 수 있는 수준을 목표하여 강력히 실행해나갈 데 대한 과업들을 제시했다"며 "특히 당 중앙군사위원회 ４월４일 결정에 따라 진행하게 되는 １만t급 전략유도탄순양함 건조 사업에 박차를 가하며 우리 군대의 전투력 강화에서 커다란 의의를 가지는 위력한 상용무기(재래식 무기)들을 개발·생산하기 위한 투쟁에 큰 힘을 넣어야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 지난 20~22일 평양에서 열린 노동당 제9기 2차 전원회의에 참석한 김여정(붉은 원) 당 총무부장. [사진=북한매체 종합] 2026.06.23

김정은은 "현재 추진 중에 있는 남부국경(휴전선) 요새화 공사를 질적으로 완결하고 해군 함대들에 새로운 기지들을 건설하는 것을 비롯해 국가방위력 강화에 필수적인 군사기지, 대상건설에 힘을 넣을 것"을 강조하면서 "특히 한국을 가장 적대적인 국가로 공인한 우리 당의 대적투쟁원칙을 철저히 견지해야 한다"고 촉구했다.

북한은 이번 회의에서 조용원 최고인민회의 상임위원장을 노동당 조직담당 비서 겸 부장으로 임명했다.

지난 3월 최고인민회의에서 상임위원장에 선출된 조용원은 석달 만에 본래 자리로 복귀했다.

조직비서 겸 당 부장을 맡았던 김재룡은 해임되면서 정치국 상무위원에서도 소환됐는데, 북한은 '직무 변동 관계'라고 설명했다.

당 경공업부장 한광상도 해임됐고, 대신 리호림이 임명됐다.

북한은 당 중앙군사위원회가 북한군 총정치국 조직부국장 박희철 소장(우리의 준장에 해당하는 '별 하나' 군사칭호)을 부정부패 혐의로 조사하기 위해 법 기관에 넘길 것을 결정했다고 밝히면서 후임에 김영을 소장이 임명됐다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 지난 20~22일 평양에서 진행된 노동당 제9기 2차 전원회의 마지막 날 열린 당 9기 3차 정치국회의에서 조용원(오른쪽 일어선 인물) 당 조직담당 비서 겸 부장이 보고를 하고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.23

북한은 이 밖에 석탄공업 발전과 탄광촌 주택 개선 사업 추진도 중요한 의제로 제시했는데 김정은은 "전국이 변혁하고 진보하는 시대에 석탄공업 부문에 남아있는 세기적인 낙후성을 털어버리는 문제는 새로운 ５개년 계획의 성과적 완수만이 아니라 국가경제의 전망적 발전을 위한 차기 중장기 계획 수행에서도 중대한 의의를 가지는 전략적 문제"라고 강조했다.

북한은 사흘 간의 전원회의 마지막 날인 22일에는 당 중앙위 제9기 3차 정치국 회의를 열어 결정서 초안을 최종 확정한 것으로 전했다. 

yjlee@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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