[2026WC] 홍명보호 남아공전 졸전에 韓 축구 레전드·외신 일제히 비판 릴레이

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 홍명보호가 남아프리카공화국전 졸전으로 월드컵 32강 토너먼트 직행에 실패했다. 역대급 졸전이라는 평가와 함께 한국 축구 레전드와 해외 언론의 비판이 쏟아지고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아공에 0-1로 졌다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홍명보 감독이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

비기기만 해도 자력으로 32강 진출을 확정할 수 있었지만, 한국은 승점을 추가하지 못했다. 최종 1승 2패(승점 3)로 조 3위로 밀려난 한국은 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.

한 수 아래로 평가받던 남아공과의 경기에서 결과뿐만 아니라 내용까지 완패했다. 이에 한국 축구 레전드부터 해외 외신까지 비판 릴레이가 전개되는 모양새다. 특히 주장 손흥민(LFAC)을 선발에서 제외한 선택에 대한 의문을 제기했다.

이영표 KBS 해설위원은 손흥민의 선발 제외를 두고 "어떤 의도가 있었는 지는 이해되나, 그 의도가 전반부터 마지막까지 전혀 나오지 않았다"고 혹평했다. 박지성 JTBC 해설위원은 경기 후 "한국이 이기려고 한 경기가 맞는지 되짚어볼 필요가 있다"며 "공격을 어떻게 하겠다는 것인지 명확하게 보이지 않았다"며 경기 내용을 지적했다.

국가대표 골키퍼 출신 김영광은 "선발 명단부터 문제가 있었고, 교체 카드도 효과적이지 않았다"며 "손흥민이 선발로 나와 상대의 기를 꺾어야 했다"고 아쉬움을 드러냈다. 이어 "빨리 새 감독을 물색해야 한다"며 홍 감독을 경질해야 한다고 주장했다. 국가대표 공격수 출신 이천수 역시 이강인에 대한 의존도가 너무 높다고 목소리를 높였다.

월드컵 통산 3골을 넣은 안정환도 중앙일보 기고를 통해 "이번 대회 3경기 중 최악이었다"며 "행운으로 토너먼트에 올라가도 변화는 불가피하다. (감독이든 협회든)바꿀 건 싹 다 바꿔야 한다"고 강하게 비판했다. 이어 "다 완전히 깨끗이 청소하지 않으면 계속 반복될 거다. 새롭게 안 바뀌면 똑같이 반복이고 팬분들도 화를 낼 것"이라고 덧붙였다

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 낙담한 채 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

해외 언론의 시선도 차가웠다. 미국 매체 폭스스포츠는 "손흥민 제외 선택은 여러 이유에서 위험하다. 팀 전력 자체를 떨어뜨리는 결정이기도 하지만, 동시에 팀 사기에도 영향을 준다"며 "한국 선수들은 주장 없이 경기를 뛰어야 했다. 이는 선수들이 감독의 판단에 의문을 품기 시작할 가능성도 있다"고 지적했다.

경기력에 대한 혹평도 이어졌다. 폭스스포츠는 "한국 선수들이 첫 경기(체코전)에서, 그리고 두 번째 경기(멕시코전) 일부 구간에서 보였던 매끄러운 패스 플레이는 세 번째 경기에서는 찾아볼 수 없었다"며 "이번 대회에서 한국이 급격히 무너진 과정은 한국 언론에 의해 오랫동안 곱씹히고 분석될 것"이라고 전망했다.

미국 매체 ESPN도 "대담한 전략이 필요한 절박한 상황은 아니었다. 그러나 주장 손흥민을 선발 명단에서 제외하는 도박을 감행했다"며 "(결과에 대해)앞으로 며칠 동안 홍 감독이 어떤 역풍을 맞게 될지는 지켜봐야 한다"고 전했다.

영국 공영방송 BBC는 "한국이 오랜 시간 동안 공을 점유했지만, 실제로 더 위협적인 기회를 만든 쪽은 역습을 노린 남아공이었다"라며 "한국은 오현규의 헤더와 경기 초반 이강인의 슈팅 정도를 제외하면 남아공을 전혀 위협하지 못했다"라고 분석했다.

한국은 아직 탈락이 확정된 것은 아니다. 48개국 체제로 치러지는 이번 대회에서는 12개 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 오른다. 그러나 결과를 기다려야 하는 처지와 별개로, 남아공전 졸전이 남긴 후폭풍은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

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