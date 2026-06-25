와이즈플래닛·기도산업·브릴스, 코스닥 예심 승인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 25일 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 와이즈플래닛컴퍼니, 기도산업, 브릴스 등 3개사의 코스닥시장 상장예비심사 승인 결과를 확정했다.

와이즈플래닛컴퍼니는 2013년 4월 18일 설립된 기타 생활용품 소매업체다. 서울특별시 금천구에 본사를 두고 있으며 대표자는 주경민이다. 주요 제품은 닥터피엘 샤워기 필터 및 수전, 누잠 토퍼 매트리스, 아이레놀 다크서클 크림 등이다.

와이즈플래닛컴퍼니의 2025년 연결 기준 매출액은 648억4800만원, 영업이익은 63억3700만원, 순이익은 93억7500만원이다. 현재 자본금은 9억5900만원이며 외부감사인은 태일회계법인이다. 주요 주주는 주경민 74.3% 등 10명으로 지분율은 91.9%다. 기업 구분은 벤처기업·중소기업이며 종업원 수는 86명이다. 주당 액면가는 100원, 상장주선인은 대신증권이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

기도산업은 1980년 8월 20일 설립된 봉제의복 제조업체다. 서울특별시 강서구에 본사를 두고 있으며 대표자는 박장희다. 주요 제품은 아웃도어·모터사이클 의류다.

기도산업의 2025년 연결 기준 매출액은 3465억5100만원, 영업이익은 321억9000만원, 순이익은 353억3400만원이다. 현재 자본금은 23억3200만원이며 외부감사인은 삼일회계법인이다. 주요 주주는 박장희 83.0% 등 2명으로 지분율은 94.8%다. 기업 구분은 일반기업이며 종업원 수는 167명이다. 주당 액면가는 500원, 상장주선인은 미래에셋증권이다.

브릴스는 2015년 2월 6일 설립된 특수 목적용 기계 제조업체다. 인천광역시 연수구에 본사를 두고 있으며 대표자는 전진이다. 주요 제품은 고정밀 검사·제조·물류·식품가공 로봇 솔루션이다.

브릴스의 2025년 연결 기준 매출액은 237억5900만원, 영업이익은 24억3000만원, 순이익은 17억4400만원이다. 현재 자본금은 50억6400만원이며 외부감사인은 삼일회계법인이다. 주요 주주는 전진 27.0% 등 3명으로 지분율은 50.6%다. 기업 구분은 벤처기업·중소기업이며 종업원 수는 95명이다. 주당 액면가는 500원, 상장주선인은 IBK투자증권이다.

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