로봇 266대 움직이는 CJ대한통운 물류 현장…세계은행 주목

10여 개국 정책 책임자 100여 명 방문…군포·인천 첨단 물류센터 견학

AI·로봇·권역형 풀필먼트 소개…식량안보·공급망 협력 논의

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 세계은행그룹이 개발도상국의 공급망 경쟁력 강화와 물류 연결성 개선 방안을 찾기 위해 CJ대한통운의 첨단 물류 현장을 찾았다. 로봇·AI·빅데이터 기반 물류 운영 역량을 확인하고, 개발도상국 물류 인프라 고도화를 위한 협력 가능성을 논의하기 위해서다.

CJ대한통운은 세계은행그룹과 아시아·아프리카·태평양·중남미 10여 개국 교통·물류 정책 책임자 100여 명을 대상으로 첨단 물류기술을 소개하고 개발도상국 공급망 혁신 방안을 논의했다고 25일 밝혔다. 이번 방문은 세계은행그룹이 한국교통연구원, KDI국제정책대학원과 함께 운영하는 글로벌 교통·물류 역량 강화 프로그램의 일환으로 진행됐다.

아시아·아프리카·태평양·중남미 10여 개국 교통·물류 정책 책임자들이 24일 CJ대한통운 군포 스마트 풀필먼트센터에서 AGV(고정노선 운송로봇) 기반 자동화 운영 현장을 참관하고 있다. [사진=CJ대한통운 제공]

세계은행그룹은 도로·철도·항만·물류거점을 하나의 네트워크로 연결하는 경제회랑 구축을 통해 국가 간 물류 연결성을 높이는 전략을 추진하고 있다. 방한 기간 중 니콜라 펠티에-티베르주 세계은행그룹 글로벌인프라 전략운영국장은 CJ대한통운 본사를 찾아 개발도상국의 식량안보와 공급망 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.

방문단은 지난 16일부터 25일까지 4차례에 걸쳐 군포 스마트 풀필먼트센터와 인천GDC를 견학했다. 군포 스마트 풀필먼트센터에서는 126대의 AGV가 상품과 박스 이동을 자동화하는 운영 체계와 상품별 중량·체적 데이터를 활용한 자동 검수·포장 시스템, 실시간 관제 시스템을 확인했다.

인천GDC에서는 140대의 피킹 로봇이 주문 상품을 작업자에게 자동 전달하는 오토스토어와 AI 비전 기술을 활용한 이동형 로봇 팔레타이저 운영 현장을 살펴봤다. 해외 입고 상품을 인천GDC에 모아 아시아·태평양 각국 주문에 맞춰 통관·포장·출고하는 권역형 풀필먼트 방식도 관심을 끌었다. CJ대한통운은 축적한 물류 기술과 운영 노하우를 바탕으로 개발도상국 공급망 강화와 물류 인프라 고도화에 협력해 나간다는 계획이다.

mkyo@newspim.com