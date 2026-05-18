신영수 CJ대한통운 대표 "물류산업 혁신은 작은 성공부터 시작"

신 대표, 지난 14일 상반기 타운홀미팅서 혁신 방향 제시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신영수 CJ대한통운 대표이사가 "물류산업의 미래를 바꾸는 거대한 혁신은 결국 '작은 성공(Small success)'에서 시작된다"고 강조했다. 현장의 작은 개선과 실행이 쌓여 결국 글로벌 물류 시장을 선도하는 초격차 경쟁력으로 이어질 수 있다는 구상이다.

18일 CJ대한통운에 따르면 신 대표는 지난 14일 서울 종로구 본사에서 열린 '2026 상반기 타운홀미팅'에서 임직원 4000여 명을 대상으로 미래 성장 전략과 조직문화 혁신 방향을 공유했다. 이 자리에는 지난 1분기 경영 실적과 사업 현황을 점검하고 주요 혁신 성과 사례를 조명하기도 했다.

신영수 CJ대한통운 대표(사진)가 지난 14일 서울 종로구 본사에서 열린 타운홀미팅을 통해 미래성장을 위한 핵심 전략과 조직문화 혁신 방향을 공유하고 있다. 신 대표는 혁신적인 변화를 이끌 핵심 동력으로 '작은 성공(Small success)'과 '조직공감'을 제시했다. [사진=CJ대한통운 제공]

신 대표는 이날 핵심 키워드로 '작은 성공'을 제시했다. 그는 "배송 지연을 조금 줄이고 고객 응대 품질을 높이며 현장의 안전사고 가능성을 한 건이라도 줄이는 것이 모두 작은 성공"이라며 "이러한 성공 경험이 반복되면 개인의 자신감과 팀 문화로 이어지고 결국 회사 체질을 바꾸는 혁신이 될 것"이라고 강조했다.

조직 내 공감대 형성의 중요성도 언급했다. 신 대표는 "변화는 일부 리더가 아니라 전 구성원의 공감 속에서 시작된다"며 "타운홀미팅 운영을 확대하고 구성원과의 소통 접점을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

CJ대한통운은 이날 성과 창출 문화 확산을 위해 우수 사례도 공유했다. 기업 물류(B2B)와 주7일 배송(B2C)을 결합한 통합 서비스 수주 사례를 비롯해 분산된 물류센터를 통합해 운영 효율을 높인 사례, 글로벌 고객관리 시스템 구축 사례 등이 소개됐다. 회사는 추진 과정과 실행 방식을 함께 공유하며 임직원들의 실행력 강화를 독려했다.

이 같은 조직문화 혁신은 실적 개선으로도 이어지고 있다. CJ대한통운의 올해 1분기 매출은 3조2145억원, 영업이익은 921억원으로 각각 전년 동기 대비 7.4%, 7.9% 증가했다. 주7일 배송 서비스 '매일오네(O-NE)' 안착과 계약물류(CL) 신규 수주 확대, 미국·인도·베트남 등 전략국가 중심 글로벌 사업 강화가 실적을 견인했다.

신 대표는 AI 기반 물류 혁신 의지도 강조했다. 그는 "CJ대한통운이 보유한 물류 빅데이터와 AI 기술을 결합해 미래 성장동력을 조기에 확보하고 물류업계 패러다임 전환을 이끌겠다"고 말했다. CJ대한통운은 지난해 AI 기반 휴머노이드 물류로봇 실증 연구를 마쳤으며, 올해 주요 풀필먼트센터에 실제 투입할 계획이다.

고객 서비스 혁신을 위한 방향성도 제시됐다. 신 대표는 "지난해 도입한 주7일 배송 '매일오네(O-NE)'를 성공적으로 안착시킨 데 이어 서비스 수준을 한층 고도화하고 배송 안정성을 높이겠다"고 포부를 밝혔다.

최근 CJ대한통운은 물동량이 집중되는 시기에 허브터미널 운영 시간을 탄력적으로 조정해 배송 품질을 높이고 있으며 소비자에게는 빠르고 정확한 배송 경험을, 셀러에게는 판매 확대 기회를 제공하고 있다. 아울러 중고거래 활성화와 개인 간 거래 증가 등으로 성장하고 있는 개인택배 시장 공략을 위해 '보내오네' 서비스 확대에도 속도를 내고 있다.

신 대표는 "작지만 확실한 성공 경험을 지속적으로 축적하고 이러한 성과 창출 DNA가 다시 새로운 성장동력과 혁신으로 이어지는 선순환 구조를 만들어갈 것"이라며 "조직공감을 기반으로 사업전략과 첨단기술이 유기적으로 연결된 성장 체계를 구축해 국내외 물류시장을 선도하는 초격차 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

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