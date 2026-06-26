외국인 5월에만 주식 47조원 팔았다

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상장증권 38조2280억원 순회수

채권은 8조7910억원 순투자하며 2개월째 유입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 외국인이 지난 5월 국내 상장증권 시장에서 총 38조2280억원을 순회수한 것으로 나타났다. 상장주식은 47조190억원을 순매도했고, 상장채권은 8조7910억원을 순투자했다.

26일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 '2026년 5월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인은 5월 중 국내 상장주식을 47조190억원 순매도했다. 외국인의 상장주식 순매도는 5개월 연속 이어졌다.

시장별로는 유가증권시장에서 49조410억원을 순매도했고, 코스닥시장에서는 2조220억원을 순매수했다.

[사진=뉴스핌DB]

주식 매매를 지역별로 보면 미주에서 33조1850억원의 순매도가 발생했다. 유럽은 7조3670억원, 중동은 1조600억원, 아시아는 1000억원을 순매도했다.

국가별로는 미국이 28조8610억원을 순매도해 순매도 규모가 가장 컸다. 캐나다도 4조2710억원을 순매도했다. 반면 노르웨이는 2조2930억원, 홍콩은 2조130억원을 순매수했다. 프랑스도 9800억원을 순매수했다.

외국인의 5월 말 상장주식 보유액은 2852조3000억원으로 전월보다 730조9000억원 증가했다. 전체 시가총액에서 차지하는 비중은 35.3%였다.

보유 규모를 지역별로 보면 미국이 1188조원으로 외국인 전체의 41.7%를 차지했다. 유럽은 903조9000억원으로 31.7%, 아시아는 397조5000억원으로 13.9%, 중동은 55조3000억원으로 1.9%였다.

유럽 내에서는 영국 282조1000억원, 룩셈부르크 161조4000억원, 아일랜드 134조1000억원 등이었다. 아시아에서는 싱가포르 179조3000억원, 중국 71조9000억원, 일본 53조3000억원 순으로 보유액이 컸다.

채권시장에서는 순투자가 이어졌다. 외국인은 5월 중 상장채권 11조7150억원을 순매수했고, 2조9240억원을 만기상환받아 총 8조7910억원을 순투자했다. 채권 순투자는 2개월 연속이다.

외국인의 5월 말 상장채권 보유액은 333조6000억원으로 전월보다 8조4000억원 늘었다. 자료의 세부 표 기준 상장잔액 대비 비중은 11.7%로 집계됐다.

채권 순투자를 지역별로 보면 유럽이 5조6940억원으로 가장 컸다. 아시아는 1조9800억원, 미주는 6120억원, 중동은 1000억원을 순투자했다. 보유 규모는 아시아가 133조3000억원으로 40.0%, 유럽이 132조원으로 39.6%를 차지했다.

채권 종류별로는 국채에서 9조8890억원 순투자가 발생했다. 특수채에서는 1조900억원이 순회수됐다. 5월 말 기준 외국인은 국채 315조9000억원, 특수채 17조6000억원을 보유했다. 전체 채권 보유액에서 국채 비중은 94.7%, 특수채 비중은 5.3%였다.

잔존만기별로는 1~5년 미만 채권에서 7조180억원, 5년 이상 채권에서 4조3040억원 순투자가 발생했다. 1년 미만 채권에서는 2조5300억원이 순회수됐다.

금감원은 이번 자료가 한국거래소의 체결 기준 통계와 달리 결제 기준으로 외국인 증권투자 동향을 집계한 것이라고 설명했다.

dconnect@newspim.com