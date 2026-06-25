엠플러스, 200억원 규모 사모사채 발행

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DB증권 인수…만기 2년·금리 연 5.8%

유상증자 없이 투자 재원 확보

자율이동로봇(IMR) 개발·운영 투자 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엠플러스가 200억원 규모의 무보증 사모사채를 발행하고 자율이동로봇(IMR) 등 신사업 투자에 나선다.

25일 엠플러스는 200억원 규모의 무보증 사모사채를 발행한다고 밝혔다. 사채는 DB증권이 인수하며 만기는 오는 2028년 6월 26일이다. 발행금리는 연 5.8%로 만기 일시상환 조건이다.

회사는 이번 자금을 자율이동로봇(IMR) 개발과 운영 등 신사업 투자 재원으로 활용할 계획이다. Physical AI 확산에 따라 자율주행과 무인이동체(UV), 방산 등 관련 산업의 수요가 확대되는 가운데 신규 사업 기반을 강화한다는 방침이다.

엠플러스 로고. [로고=엠플러스]

이번 자금 조달은 유상증자 없이 사모사채를 발행하는 방식으로 이뤄졌다. 회사는 기존 주주의 지분 희석 없이 투자 재원을 확보했다고 설명했다.

엠플러스는 올해 1분기 연결기준 매출 510억원, 영업이익 102억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 328% 증가했다. 2025년 말 기준 순현금은 447억원이며, 부채비율은 136.7%(계약부채 제외 시 77.9%) 수준이다.

회사 관계자는 "이번 사모사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신사업 투자를 확대할 계획"이라며 "이차전지 조립장비 사업과 AI 자율화 기술을 접목한 사업 다각화를 추진하겠다"고 말했다.

엠플러스는 기존 이차전지 조립장비 사업에 AI 기반 자율화 기술을 접목한 자율제조 시스템을 구축하는 한편, 자율이동로봇과 무인이동체 배터리 등 신규 시장 진출도 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com