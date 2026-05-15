엠플러스, 1분기 매출 510억·영업이익 102억 달성

AI 핵심 요약beta
- 엠플러스는 15일 1분기 매출 510억원·영업이익 102억원을 달성했다고 밝혔다
- 해외향 각형·ESS 장비 매출 확대와 고부가 장비로 수익성과 성장을 동시에 이루고 있다
- 전 폼팩터 전공정 턴키 기술과 파일럿~양산 원스톱 지원으로 전고체 및 글로벌 시장 선점을 추진하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 장비 전문기업 엠플러스는 올해 1분기(연결 기준) 매출액 510억원, 영업이익 102억원을 달성했다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 실적 성장은 해외향 각형 배터리 조립장비 및 ESS(에너지 저장 시스템)용 장비 매출 확대에 힘입은 결과다. 글로벌 에너지 전환 가속과 AI 데이터센터 전력 수요 증가로 ESS 시장이 빠르게 확대되는 가운데, 엠플러스는 각형 폼팩터 조립 장비 및 초고속 노칭 장비 등 고부가 제품을 통해 수익성과 매출 성장을 동시에 달성했다.
특히 엠플러스는 2025년 연간 영업이익률 13.3%를 기록하며 수익성 중심 경영 기조를 확립한 데 이어, 2026년 1분기에도 이같은 흐름을 이어가고 있다. 회사 측은 파우치형·각형·전고체 등 전 폼팩터에 걸친 이차전지 조립 전체 공정 장비 제작 기술을 보유하고 있으며, 전극 공정 장비 라인업까지 확보하면서 전고체 배터리 생산 전공정 턴키 대응 가능 체계를 갖췄다고 설명했다.
또한 엠플러스는 글로벌 배터리 제조사들의 파일럿 라인 구축부터 양산 전환까지 원스톱 지원이 가능해 미래 시장 선점에도 속도를 내고 있다. 아울러 Physical AI 시대를 위한 로봇용·UAV 배터리 등 신규 수요에 대응할 전고체 배터리 조립장비 라인을 갖춰나갈 예정이다.
한편 엠플러스는 글로벌 포트폴리오 다변화를 통해 이차전지 장비 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.
nylee54@newspim.com