[후반 18분 한국 0-1 남아공] 손흥민 투입했지만...'홍명보호' 선제골 허용

AI 핵심 요약beta
- 대한민국 축구대표팀이 25일 월드컵 남아공전에서 후반 선제골을 허용했다.
- 남아공은 후반 18분 마세코가 빠른 역습 끝에 오른발 슛으로 골을 넣었다.
- 같은 시각 체코가 멕시코에 0-2로 뒤져 한국은 현재 3위로 32강 진출권을 유지하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 남아프리카공화국의 공세에 졸전 끝에 선제골을 내줬다.
홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일 오전 10시(한국 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 후반 18분 선제골을 허용했다.
남아공은 빠른 역습 후 체팡 모레미의 패스를 받은 타펠로 마세코가 박스 오른쪽에서 왼발 슛으로 오른쪽 하단 구석에 골을 넣었다.
같은 시각 체코가 멕시코에 0-2로 지고 있어 이대로 끝나면 한국은 3위로 32강에 진출한다.
psoq1337@newspim.com