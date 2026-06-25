[전반 모멘트] '홍명보호' 구한 '센터백' 이기혁, 결정적 태클로 실점 막아  

AI 핵심 요약beta
- 한국 축구대표팀이 25일 남아공전에서 위기를 맞았다
- 전반 19분 남아공 역습 상황에서 수비 숫자가 열세였다
- 이기혁이 끝까지 쫓아가 태클로 실점을 막아 팀을 구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나선 홍명보호의 왼쪽 센터백 이기혁(강원)이 결정적 태클로 팀을 구했다.
이기혁은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 스리백 중 왼쪽 센터백으로 선발 출전했다.
전반 19분 한국은 공격 전개 중 남아공에게 공을 뺏겼다. 남아공은 스피드를 살려 역습을 전개했다. 수비 라인이 높았던 탓에 한국은 그대로 뒷공간을 노출했다.
한국 수비가 2명, 상대 공격수가 3명인 상황이었다. 상대 침투 패스가 오른쪽에 위치한 타펠로 마세코(리마솔)에게 제대로 전달됐다. 마세코는 스피드를 살려 순식간에 페널티박스까지 전진해 왼발 슈팅을 날렸다. 그러나 이기혁이 끝까지 쫓아가 태클을 날리며 슈팅을 막았다.
한국은 남아공의 역습에 고전하고 있었던 상황이었고, 실점했다면 한국은 급격히 흔들릴 수 있었다. 이기혁의 센스있는 태클이 한국을 살렸다.
football1229@newspim.com