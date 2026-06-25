불스원, 네이버 쇼핑서 최대 66% 할인

AI 핵심 요약beta
- 자동차용품 기업 불스원이 25일 네이버 쇼핑 오늘의 팝업에서 하루 기획전을 진행했다
- 특가·중복 쿠폰·카드 간편결제 적용 시 최대 66% 할인과 불스원샷 시그니처 1+1 및 사은품을 제공했다
- 오후 7시 라이브 방송에서 30% 중복 쿠폰·추가 적립·소통 이벤트와 멀티 청소기 증정 프로모션을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 자동차용품 전문 기업 불스원이 25일 네이버 쇼핑 '오늘의 팝업'에서 하루 기획전을 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 특가 상품과 중복 할인 쿠폰, 카드사 간편결제 할인 등을 제공한다. 베스트 상품과 불스원샷 시그니처 1+1 프로모션이 마련되며, 상품 쿠폰과 장바구니 쿠폰을 함께 사용할 수 있다. 네이버 프로모션 카드사 간편결제 시 10% 할인이 적용되며, 쿠폰 할인과 카드사 할인을 합치면 최대 66% 할인을 받을 수 있다.
불스원샷 시그니처 구매 고객에게는 구매 수량에 따라 사은품을 증정한다. 오전 9시, 낮 12시, 오후 3시, 오후 6시에는 선착순 장바구니 쿠폰이 제공된다.
오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브 방송을 통해 추가 혜택을 선보인다. 방송 1시간 동안 사용할 수 있는 30% 중복 쿠폰 3장을 증정하고, 라이브 진열 상품 구매 시 추가 적립이 가능하다. 방송 중 소통왕 이벤트를 통해 사은품을 증정하며, 카카오톡 플러스친구 구매 인증 고객 중 10명을 선정해 3in1 멀티 청소기를 제공한다.
y2kid@newspim.com