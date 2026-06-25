미부중공업, HD현대중공업과 함정 MRO 협력

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미국 함정 MRO 사업 국내 파트너사로 참여

통영 생산기지·필리핀 법인 활용해 정비 시장 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 조선 대형 장납기 블록 제작 및 유지·보수·정비(MRO) 전문기업 미부중공업이 글로벌 MRO 시장 진출에 나선다.

25일 미부중공업은 최근 HD현대중공업과 함정 MRO 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 미부중공업은 HD현대중공업의 미국 함정 MRO 사업과 관련해 국내 1호 파트너사로 참여한다. 양사는 MOU를 계기로 기술 교류와 공동 사업 개발 등 마스가(MASGA) MRO 관련 협력을 강화할 계획이다. 향후 국내 함정과 상선 MRO 분야로도 파트너십을 확대한다는 방침이다.

미부중공업 로고. [사진=미부중공업]

미부중공업은 액화천연가스(LNG)선과 컨테이너선 등에 적용되는 상갑판(Upper Deck) 블록 제작에 특화된 기업이다. 고강도 강재 용접과 정밀 조립 기술을 기반으로 국내 주요 조선사에 선박 핵심 구조물을 공급해 왔다.



회사는 복잡한 선박 상부구조 제조 공정에서 축적한 제작 역량을 MRO 사업으로 확장할 계획이다. 통영 안정국가산업단지 내 생산기지를 중심으로 함정 입출항 지원과 유지보수 등 국내 MRO 사업을 진행하고, 아시아·태평양 지역을 포함한 해외 선박 정비 시장 진출에는 필리핀 법인을 활용한다는 전략이다.

미부중공업은 국내외 생산·정비 인프라를 바탕으로 HD현대중공업과 글로벌 MRO 대응 체계를 구축하겠다고 설명했다.

지현규 미부중공업 대표이사는 "이번 MOU는 미부중공업의 미래 성장 전략과 글로벌 사업 확대를 위한 중요한 전환점"이라며 "통영 안벽 인프라와 필리핀 법인의 해외 네트워크를 활용해 HD현대중공업과의 협력을 강화하고 미국 함정 MRO를 비롯한 국내외 MRO 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

지 대표는 "MOU를 계기로 선박 구조물 공급 과정에서 축적한 조선 기자재 제조 역량을 MRO 사업에 적용해 사업 기반을 확장할 것"이라며 "함정, 상선, 해외 MRO 사업을 미래 성장 축으로 육성하겠다"고 덧붙였다.

한편 미부중공업은 최근 HD현대중공업 용연공장에서 열린 협동로봇 자동화 시연회에 참석해 로봇 기반 자동화 인프라 관련 논의를 진행했다. 회사는 시연회를 계기로 HD현대중공업의 스마트 야드 구축에 협력하고, 자체 생산시설에도 협동로봇 적용을 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com