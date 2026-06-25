판타지오 제작 참여 '김부장', 오는 26일 첫 방송

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SBS 금토드라마 편성…웹툰 원작 복수 액션물

소지섭·최대훈·윤경호·주상욱 출연

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작에 참여한 SBS 새 금토드라마 '김부장'이 오는 26일 첫 방송된다.

'김부장'은 평범한 아버지가 딸을 되찾기 위해 위험한 싸움에 뛰어드는 내용을 다룬 복수 액션 드라마다. 동명의 웹툰을 원작으로 하며 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱 등이 출연한다.

판타지오는 배우와 가수 매니지먼트 사업을 기반으로 2022년부터 드라마와 콘텐츠 제작 사업을 확대해 왔다. 회사는 tvN '블라인드', JTBC '기적의 형제', MBC '오늘도 사랑스럽개', KBS2 '환상연가', KBS2 '함부로 대해줘' 등 여러 작품에 참여했다.

판타지오 로고. [사진=판타지오]

판타지오는 '김부장'의 SBS 금토드라마 편성을 계기로 콘텐츠 제작 사업을 이어간다. 회사는 드라마 제작 사업을 통해 수익원을 다변화하고 지식재산권(IP) 기반 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

또 아티스트 매니지먼트와 콘텐츠 제작 사업을 연계해 종합 엔터테인먼트 기업으로의 사업 확장을 추진하고 있다.

남궁견 판타지오 회장은 "그동안 축적해 온 제작 노하우를 바탕으로 김부장을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 콘텐츠 제작 역량을 지속 고도화하고 IP 기반 사업 확대를 통해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com