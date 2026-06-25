파나소닉 프로젝터, 푸름엘엔티와 스크린골프 시장 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이(이하 파나소닉 프로젝터)가 스크린골프 시장 공급 확대를 위해 푸름엘엔티와 딜러 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

계약식은 지난 23일 파나소닉 프로젝터 본사에서 열렸으며, 김동현 파나소닉 프로젝터 대표와 유성운 푸름엘엔티 대표 등 양사 관계자들이 참석했다.

푸름엘엔티는 스크린골프 분야 영업과 설치, 유지보수 서비스를 제공하는 기업이다. 파나소닉 프로젝터는 푸름엘엔티와 협력을 통해 제품 공급과 서비스 체계를 운영할 계획이라고 밝혔다.

양사는 최근 출시한 4K LCD 프로젝터를 중심으로 시장 공략에 나선다. 회사에 따르면 이 제품은 LCD 포터블 라인업 최초로 4K 해상도를 지원하며, 스크린골프 환경에 맞춰 개발됐다.

제품은 1.09~1.77:1 투사 비율을 적용해 가로 4~5m 규모의 스크린 환경에서 설치할 수 있으며, 골퍼의 움직임으로 발생하는 그림자 영향을 줄일 수 있도록 설계됐다. 또한 레이저 광원과 색 표현 기능을 적용했다고 회사 측은 설명했다.

양사는 제품 공급과 함께 기술 지원, 설치, 유지보수, 공동 마케팅 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

김동현 파나소닉 프로젝터 대표는 "스크린골프 시장에서 고해상도 영상 품질에 대한 수요가 늘고 있다"며 "푸름엘엔티와 협력을 통해 관련 시장에 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이]

whitss@newspim.com