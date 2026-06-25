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'최후의 매수자'마저 흔들…비트코인 6만 달러 붕괴, '진짜 바닥' 어디

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 24일 6만달러를 하향 돌파해 12개월래 최저를 기록했다
  • 스트래티지 자금조달 플라이휠과 개인·ETF 매수 축이 동시에 약화되며 수요 구조 균열 우려가 커졌다
  • 장기보유자까지 매도에 나선 가운데 금리 인하 기대 회복과 신규 구조적 매수자 유입 없이는 장기 조정 가능성이 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스트래티지 '플라이휠' 균열…'최후의 매수자' 역할 시험대
ETF 유출·장기보유자 매도·AI 자금 이동 '3중 악재' 겹쳐
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 비트코인 가격이 6만 달러를 다시 하향 돌파하며 12개월 만의 최저 수준으로 밀려났다. 지난해 사상 최고치 대비 절반 안팎까지 하락한 가운데, 시장에서는 이번 움직임을 단순 조정이 아닌 수요 구조 자체의 균열로 해석하는 시각이 확산되고 있다.

비트코인은 24일(현지시간) 장중 5만 9,000달러 초반까지 밀리며 2024년 10월 이후 최저 수준을 기록했다. 최근 이틀간 약 8%, 연초 이후로는 32% 하락했으며, 2025년 고점 대비로는 50% 이상 떨어진 상태다.

비트코인 약세 여파로 스트래티지는 7.8%, 코인베이스 글로벌(Coinbase Global)은 4.3%, 로빈후드 마켓츠(Robinhood Markets)는 5.2% 각각 하락했다. MARA 홀딩스(MARA Holdings)와 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms) 등 채굴주도 동반 약세를 면치 못했다. 같은 기간 S&P500지수는 0.02% 오르며 대조적인 흐름을 보였다.

비트코인 6만 달러는 단순한 가격대가 아니라 기관 및 파생상품 시장에서 주요 기준선으로 작용해온 심리적 지지선이었다. 이 구간이 무너지자 추가 청산이 이어졌고, 최근 24시간 동안 약 8억 달러 규모의 롱 포지션이 청산됐다.

여기에 금요일 예정된 약 100억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기(데리빗 기준)까지 겹치며 변동성 확대 우려도 커지고 있다.

◆ 스트래티지 '플라이휠' 흔들…개인·ETF 매수 축 동시 약화

이번 하락에서 가장 크게 주목받는 변수는 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy)의 자금 조달 구조 균열 가능성이다.

스트래티지는 주식과 우선주 발행을 통해 자금을 조달하고 이를 비트코인 매입으로 연결하는 '플라이휠(flywheel)' 전략으로 시장의 핵심 매수자 역할을 해왔다.

스트래티지 보통주는 6거래일 연속 하락하며 누적 낙폭 28%를 기록했고, 우선주(STRC)는 수요일 한때 79.85달러까지 급락하며 실질 수익률이 약 14%까지 치솟았다.

비트코인 가격 하락이 장기화되면서 수십억 달러 규모의 미실현 손실이 확대되고 있다. 우선주 수익률 급등은 자금 조달 비용 상승으로 이어지며, 이 구조의 지속 가능성에 대한 의문도 커지고 있다.

몬락 자산운용(Monarq Asset Management)의 실리앙 탕 매니징 파트너는 "시장은 MSTR과 STRC 플라이휠 전체를 재가격 책정하고 있다"고 말했다.

과거 급락 구간마다 저가 매수로 하단을 지탱했던 개인 투자자들도 이탈했다. 인공지능(AI) 관련 주식으로 자금이 이동하면서 '개미 저가 매수 방어선'이 약화된 상황이다.

이미 높은 가격에 진입한 현물 ETF 투자자들 역시 손실 상태에 놓이면서 추가 매수 여력이 줄어든 상태다.

노엘 애치슨 '크립토 이즈 매크로 나우(Crypto is Macro Now)' 뉴스레터 저자는 "마치 매도자는 있는데 매수자는 없는 시장처럼 느껴진다"고 말했다.

◆ 장기보유자 매도…'디지털 금' 서사 약화

온체인 데이터에서는 6개월 이상 비트코인을 보유한 장기 투자자들의 매도 증가도 확인되고 있다.

컴퍼스포인트(Compass Point)의 에드 엥겔(Ed Engel) 애널리스트는 "이는 통상적으로 사이클 후반부의 투매(capitulation) 국면을 나타내는 신호"라고 분석했다. 단기 트레이더 이탈을 넘어 '버티던 손'까지 매도에 나서는 구간이라는 의미다.

다만 시장 바닥을 단정하기에는 이른 시점이라는 시각도 여전하다.

거시 환경도 비우호적으로, 도이체방크의 마리온 라부레 전략가는 "연준의 매파적 기조 강화, 기관투자가들의 현물 ETF에서의 기록적인 자금 유출, 시장 유동성 감소가 복합적으로 작용한 결과"라고 진단했다.

FRNT 파이낸셜의 스테판 우엘레트 CEO도 "금리 인하 가능성이 점점 멀어지면서 비트코인의 인플레이션 헤지 스토리도 약화되고 있다"고 지적했다.

비트코인이 중동 긴장이나 인플레이션 불안 국면에서도 포트폴리오 헤지 자산으로서 신뢰할 만한 역할을 하지 못하면서 '디지털 금' 서사도 흔들리고 있다.

일부 시장 참가자들은 투자자들이 스페이스X(SpaceX) 투자 자금 마련이나 앤스로픽(Anthropic)·오픈AI(OpenAI)의 기업공개(IPO)에 대비해 비트코인을 매도하고 있을 가능성도 제기한다.

결국 현재 시장의 핵심 문제는 가격 수준이 아니라 "누가 다시 매수에 나설 것인가"라는 수급 공백이다.

개인 투자자, ETF, 스트래티지라는 세 매수 축이 동시에 약화된 상황에서, 금리 인하 기대 회복과 구조적 매수자의 재유입이 확인되지 않는 한 이번 6만 달러 붕괴는 보다 긴 조정 국면의 시작점이 될 수 있다는 관측이 나온다.

kwonjiun@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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