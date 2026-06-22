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2026.06.22 (월)
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[코인 시황] 비트코인 6만4000달러 박스권…ETF 6주 유출에 거래량도 급감

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 22일 평화 로드맵에 합의했지만 비트코인은 6만4000달러대에서 부진했다
  • 비트코인 ETF는 6주 연속 순유출을 기록했고 거래량도 4개월째 감소하며 AI 주식으로 자금이 이동했다
  • RWA·DEX 선물은 성장세를 보인 가운데 이더리움에선 스테이킹 보상 5~10%를 생태계 재원으로 전용하는 방안을 둘러싼 논란이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란 화해 기대에도 암호화폐 시장 부진
ETF 자금 유출·거래량 4개월 감소
이더리움은 검증인 부담 확대 논란

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란의 평화 협상 진전으로 글로벌 위험자산 투자심리가 개선되고 있지만 암호화폐 시장은 좀처럼 반등 동력을 찾지 못하고 있다.

비트코인은 22일 6만4000달러 부근에서 횡보하고 있으며, 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출과 거래량 감소가 이어지면서 시장 전반에 관망 분위기가 짙어지고 있다.

코인데스크에 따르면 비트코인은 한국 시간 오후 7시 20분 기준 약 6만4000달러 수준에서 거래되며 최근 일주일 동안 약 3.3% 하락했다. 24시간 기준으로는 0.3% 내렸다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.22 koinwon@newspim.com

주요 알트코인 흐름은 엇갈렸다. 트론은 최근 일주일 동안 3.9% 상승했고, 6월 초 강세를 주도했던 HYPE 토큰은 1.1% 올랐다. 반면 XRP는 8.2%, BNB는 4.1%, 도지코인은 5.0% 하락했다.

미국과 이란이 60일 내 최종 평화 합의를 위한 로드맵에 합의하면서 국제유가가 하락하고 아시아 증시가 상승했지만 암호화폐 시장은 별다른 반응을 보이지 않았다.

브렌트유는 1.7% 하락한 배럴당 79달러 수준까지 내려왔고 MSCI 아시아 주가지수는 인공지능(AI) 관련 기술주 강세에 힘입어 0.6% 상승했다. 반면 S&P500 선물은 0.2% 하락했다.

카타르와 파키스탄은 공동성명을 통해 추가 기술 협의 메커니즘과 호르무즈 해협 상선 운항을 위한 소통 채널이 마련됐다고 밝혔다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 군사 경고로 이란이 한때 협상을 중단하는 등 협상 과정은 여전히 불안정한 모습을 보이고 있다.

ETF 6주 연속 순유출…강달러도 부담

비트코인은 그동안 중동 정세 변화에 따라 위험자산과 비슷한 흐름을 보여왔지만 최근에는 증시 반등에도 동참하지 못하고 있다.

미국 현물 비트코인 ETF는 6주 연속 순유출을 기록했다. 유출 규모 자체는 줄어들고 있지만 새로운 기관 자금 유입이 나타나지 않으면서 투자자들의 신중한 태도가 이어지고 있다.

미 연방준비제도(Fed·연준)가 6월 회의에서 매파적 기조를 유지하면서 달러 강세도 부담으로 작용하고 있다. 달러인덱스는 100.6~100.8 수준까지 상승했고 국채 수익률 역시 높은 수준을 유지하고 있다.

XS닷컴의 사업개발 책임자인 사이먼 피터 마사브니는 "비트코인은 당분간 6만~6만7000달러 범위에서 움직일 가능성이 높다"며 "ETF 매도 압력 완화와 위험선호 개선이라는 긍정적 요인과 매파적인 연준 및 부진한 기관 수요가 균형을 이루고 있다"고 진단했다.

그는 "현재 반등은 새로운 상승장의 시작이라기보다 기술적 반등에 가깝다"며 "하반기 지속적인 상승을 위해서는 ETF 자금 유입 회복과 기관 수요 확대가 필요하다"고 말했다.

거래량 4개월 연속 감소…AI 주식으로 자금 이동

실제 거래 지표도 시장 침체를 보여주고 있다.

5월 암호화폐 현물과 파생상품 거래량은 전월 대비 3.45% 감소한 4조4100억달러를 기록했다. 이는 2024년 9월 이후 가장 낮은 수준이며 4개월 연속 감소세다.

현물 거래량은 4.68% 감소한 9630억달러로 2023년 10월 이후 최저치를 기록했다. 파생상품 거래량도 3.11% 줄어든 3조4500억달러를 나타냈다.

시장에서는 지정학적 불확실성과 함께 AI 관련 주식으로의 자금 이동이 암호화폐 거래 감소의 주요 원인으로 지목되고 있다.

전체 거래 가운데 파생상품 비중은 78.2%로 상승해 2023년 9월 이후 최고치를 기록했다. 이는 현물 투자보다 단기 매매와 헤지 수요가 상대적으로 강해졌음을 보여준다.

 

RWA·DEX는 성장…이더리움은 새 재원 마련 논란

시장 전반이 위축된 가운데 일부 분야는 오히려 성장세를 나타냈다.

실물자산(RWA) 기반 무기한 선물 거래량은 10.4% 증가한 2110억달러로 사상 최고치를 기록했다. 바이낸스가 55.7%의 점유율로 시장을 주도했고 하이퍼리퀴드는 28.9%로 뒤를 이었다.

탈중앙화거래소(DEX) 선물 거래량 역시 7.64% 증가한 5960억달러를 기록하며 6개월 연속 감소세를 마감했다.

이더리움 생태계에서는 새로운 논쟁도 불거지고 있다.

이더리움 연구 포럼에서는 검증인(Validator)이 스테이킹 보상의 일부를 생태계 지원 자금으로 의무적으로 부담하는 방안이 제안됐다. 검증인들이 받는 연간 약 70만 ETH 보상 가운데 5~10%를 재배분할 경우 약 5만~7만 ETH, 현재 시세 기준 약 1억2000만달러의 자금을 개발과 공공 인프라 지원에 활용할 수 있다는 계산이다.

다만 검증인 카르텔 형성 가능성과 일반 투자자의 수익 감소 우려 등이 제기되면서 논란도 커지고 있다.

시장에서는 비트코인이 당분간 6만~6만7000달러 박스권에 머물 가능성이 크다고 보고 있으며, ETF 자금 흐름과 기관 투자 수요 회복 여부가 하반기 암호화폐 시장의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

koinwon@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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