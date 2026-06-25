혼다코리아, CBR500R·NX500 E-클러치 출시

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 클러치 조작 부담을 줄인 E-클러치 적용 모델을 확대한다. 스포츠성과 실용성을 갖춘 미들급 모터사이클 2종을 추가하며 수동 모터사이클의 진입장벽을 낮추는 데 속도를 내는 모습이다.

혼다코리아는 클러치 전자 제어 시스템 '혼다 E-클러치'를 적용한 CBR500R E-클러치와 NX500 E-클러치를 출시한다고 25일 밝혔다.

혼다 CBR500R E-클러치_레드. [사진=혼다코리아]

이번 출시로 국내 판매되는 E-클러치 탑재 모델은 6개로 늘었다. 혼다코리아는 앞서 XL750 트랜잘프 E-클러치와 CB750 호넷 E-클러치를 선보인 바 있다.

CBR500R과 NX500은 혼다의 대표 미들급 모터사이클이다. 2013년 출시 이후 초심자부터 숙련된 라이더까지 다양한 고객층에서 판매돼 왔다.

CBR500R은 '일상에서도 즐길 수 있는 스포츠 바이크'를 콘셉트로 개발된 로드스포츠 모터사이클이다. 스포티한 외관과 편안한 라이딩 포지션, 연비와 활용성을 고루 갖춘 것이 특징이다. 프론트 카울부터 리어까지 이어지는 날렵한 라인과 카울 덕트, 윙렛 디자인을 통해 고성능 레이싱 이미지를 강조했다.

NX500은 도심 주행부터 장거리 투어링, 온로드와 오프로드까지 대응하는 모던 어드벤처 크로스오버 모델이다. 자연스러운 라이딩 포지션과 19인치 프론트 타이어, 긴 서스펜션 스트로크를 적용해 비포장로나 거친 노면에서도 안정적인 주행을 지원한다.

혼다 NX500 E-클러치_펄 화이트. [사진=혼다코리아]

두 모델에는 471cc 수랭식 DOHC 직렬 2기통 엔진이 공통 적용된다. 최고출력은 50마력, 최대토크는 4.6kg·m다. 저·중회전 영역에서는 다루기 쉬운 토크를 제공하고, 고회전 영역에서는 부드러운 가속 성능을 낸다.

혼다 셀렉터블 토크 컨트롤, 5인치 풀컬러 TFT 계기판, 어시스트&슬리퍼 클러치, 최신 ABS 모듈레이터 등도 적용됐다. 라이더 편의성과 주행 안정성을 함께 높인 구성이다.

CBR500R E-클러치는 레드와 매트 블랙 2가지 색상으로 판매된다. NX500 E-클러치는 블랙과 펄 화이트 2가지 색상으로 운영된다.

이지홍 혼다코리아 대표는 "수동의 진화를 목표로 개발된 혼다 E-클러치는 수동 모터사이클의 즐거움을 초심자부터 베테랑 라이더까지 모두가 즐길 수 있도록 지원하는 시스템"이라며 "다양한 카테고리의 6개 모델로 라인업이 확대된 만큼 차별화된 라이딩 경험을 제공하겠다"고 말했다.

혼다 E-클러치는 수동 변속 모터사이클에서 클러치 레버 조작 없이 변속할 수 있도록 돕는 전자 제어 시스템이다. 라이더는 스로틀, 브레이크, 시프트 페달 조작만으로 기어를 제어할 수 있으며, 클러치 레버를 직접 조작하면 기존 수동 변속 모델처럼 주행할 수도 있다.

chanw@newspim.com