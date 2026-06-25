서학개미 열풍에 대미금융자산 첫 1조달러 돌파

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서학개미·美 증시 상승 영향...1년 새 2042억달러 증가

전체 대외금융자산 절반이 미국…3년 연속 최고

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리나라가 미국에 보유한 금융자산 잔액이 지난해 처음으로 1조달러를 넘어섰다. 국내 투자자의 미국 주식 투자가 확대된 데다 미국 증시가 상승하면서 대미 금융자산의 증가폭과 전체 대외금융자산에서 차지하는 비중도 역대 최고치를 기록했다.

25일 한국은행이 발표한 '2025년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)'에 따르면 지난해 말 준비자산을 제외한 우리나라의 대외금융자산 잔액은 2조4396억달러로 전년 말보다 3448억달러 증가했다.

[자료= 한국은행]

지역별로는 미국에 대한 금융자산이 1조1492억달러로 전체의 47.1%를 차지해 가장 많았다. 이어 유럽연합(EU)이 3075억달러로 12.6%, 동남아가 2795억달러로 11.5%를 기록했다.

대미 금융자산은 전년보다 2042억달러 증가하며 증가폭이 역대 최대를 기록했다. 잔액도 처음으로 1조달러를 넘어섰고, 전체 대외금융자산에서 차지하는 비중 역시 역대 최고 수준으로 높아졌다. 대미 금융자산 비중은 2023년 41.8%에서 2024년 45.1%, 지난해 47.1%로 3년 연속 최고치를 경신했다.

투자 형태별로 보면 대미 증권투자 잔액이 8028억달러로 전년보다 1786억달러 늘었다. 미국 주식을 중심으로 순매수가 확대된 가운데 지난해 다우존스산업평균지수가 13.0%, 나스닥지수가 20.4% 상승한 영향이다.

EU에 대한 금융자산도 495억달러 증가했고 동남아는 252억달러 늘었다. 반면 중국에 대한 금융자산은 1398억달러로 전년보다 41억달러 감소했다.

지난해 말 우리나라의 대외금융부채 잔액은 1조9819억달러로 전년 말보다 5580억달러 증가했다. 국내 주가가 큰 폭으로 오르면서 외국인이 보유한 국내 주식의 평가액이 늘어난 영향이다.

지역별 대외금융부채는 미국이 5231억달러로 전체의 26.4%를 차지해 가장 많았다. 동남아가 3914억달러로 19.7%, EU가 3316억달러로 16.7%를 차지했다.

미국의 국내 금융자산 보유 잔액은 전년보다 2021억달러 증가했고 EU와 동남아도 각각 1036억달러, 702억달러 늘었다. 외국인이 국내 주식을 순매도했지만 지난해 코스피가 75.6% 상승하면서 주식 투자잔액은 모든 지역에서 증가했다. 외국인의 국내 채권 순투자가 이어지면서 채권 잔액도 모든 지역에서 늘었다.

통화별 대외금융자산은 미 달러화 표시 자산이 1조5136억달러로 전체의 62.0%를 차지했다. 유로화가 2231억달러로 9.1%, 위안화가 1153억달러로 4.7%를 기록했다.

미 달러화 표시 금융자산은 대미 직접투자와 증권투자 확대 등의 영향으로 전년보다 2249억달러 증가했다. 유로화 표시 자산은 373억달러, 파운드화 표시 자산은 139억달러 늘었다.

대외금융부채는 원화 표시 부채가 1조4012억달러로 전체의 70.7%를 차지했다. 미 달러화 표시 부채는 4434억달러로 22.4%, 유로화는 421억달러로 2.1%였다.

원화 표시 대외금융부채는 국내 주가 상승과 외국인의 국내 채권 투자 확대에 힘입어 전년보다 5224억달러 증가했다. 증가폭은 관련 통계 작성 이후 가장 컸으며, 원화 부채 비중은 역대 두 번째로 높은 수준을 기록했다.

문상윤 한국은행 국외투자통계팀 팀장은 " 대미 금융자산은 2010년대 중반 이후 꾸준히 빠르게 상승했는데 이는 주식투자 중심으로 상당폭 순매수가 지속된 것과 미국의 주가가 여타 국가 대비 상대적으로 크게 상승한 점이 영향을 미쳤다"고 설명했다.

그러면서 "우리나라의 주식 투자에서 미국의 비중이 높은 것은 주요국하고 비교했을 때도 상당히 높은 수준"이라며 "최근 국내 주식 시장이 활황인만큼 대미투자 증가세가 둔화될 수 있지만 대미 비중이 줄어들 가능성은 제한적으로 본다"고 말했다.

romeok@newspim.com