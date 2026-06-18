환율 1500원 '뉴노멀'에 은행, 기업 외화대출·헤지 '빗장'

1500원대 환율 지속적 고착화, 외국인 투자자 리밸런싱 영향

시중은행, 3분기까지 외국인 '팔자' 전망…연말에는 1400원대

고환율에 외화관리 강화 및 위기관리 체계 가동, 상시 모니터링

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 전 세계 경제에 커다란 영향을 미쳤던 중동 전쟁이 종전선언가지 나왔지만 여전히 달러/원 환율은 1500원대라는 고지에서 좀처럼 내려오지 않고 있다.

시장에서는 당초 전쟁 종식과 함께 환율이 빠르게 안정세를 찾을 것이라는 기대가 컸지만, 현실은 1500원대 안착이라는 '고환율 뉴노멀' 시대로 진입하는 분위기다. 이에 기업들의 외화 자금 조달에 비상이 걸렸고, 시중은행들은 기업들의 환헤지 한도를 축소하고 달러 대출 관리를 강화하는 등 리스크 관리에 사활을 걸고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 중동전쟁이 마무리됐음에도 달러/원 환율은 여전히 1500원대를 유지하고 있다. [이미지=제미나이 생성]2026.06.18 dedanhi@newspim.com

◆1500원의 늪… 왜 떨어지지 않나, 여전한 리밸런싱, 3분기 갈 수도

시중은행 환율 전문가들은 지금의 1500원대 환율이 단순히 전쟁의 여파 때문만은 아니라고 입을 모은다. 가장 큰 이유는 여전히 외국인 투자자들의 '기계적인 리밸런싱(자산 배분 재조정)' 수요다.

국내 증시, 특히 반도체 종목이 강세를 보이면서 외국인들이 보유한 한국 주식의 시총 비중이 커졌고, 이를 기존 포트폴리오 비중으로 맞추기 위해 주식을 팔고 달러를 사서 본국으로 송금하는 '커스터디(수탁) 물량'이 쏟아지고 있다는 분석이다.

우리은행 민경원 연구원은 "반도체 위주로 증시가 오르면서 외국인들의 한국 주식 비중이 상한선에 도달해 강제로 팔아야 하는 상황"이라며 "이 물량이 3분기까지는 꾸준히 유입될 것으로 보여 1500원대 환율이 쉽게 깨지기 어렵다"고 진단했다.

하나은행 이유정 연구위원 또한 "외국인들이 주식을 팔고 달러를 사서 송금하는 커스터디 수요가 눈에 띄게 늘었다"며 "여기에 해외 주식을 사들이는 서학개미들의 달러 수요까지 겹치면서 환율 하락을 저지하고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 코스피 지수가 전 거래일보다 20.68포인트(0.23%) 상승한 8884.92에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 2.15포인트(0.21%) 하락한 1029.81에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 11.6원 오른 1525.0원에 개장했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.18 khwphoto@newspim.com

농협은행 이낙원 Fx파생전문위원은 "당초 우리나라 주식시장이 조정을 받을 것이라는 전망과 달리 반도체를 중심으로 오르면서 외국인 비중도 오히려 늘고 있다"라며 "이에 따라 앞으로도 외국인이 리밸런싱으로 100조~150조 정도는 더 팔 수 있다고 전망한다. 3분기까지는 고환율 기조가 꺾이기 어렵다"고 말했다.

여기에 5월 이후 서학개미들의 미국 시장 투자가 늘어났고, 우리나라 주식을 매도한 외국인 투자자가 그동안 판매분을 달러로 바꿔 본사로 보내기 시작한 점도 달러 수요가 늘어난 요인이 됐다.

환율 전문가들은 연말에나 1400원대 진입이 가능할 것으로 보고 있다. 농협은행 이낙원 FX파생 전문위원은 "연말까지는 하단을 1470원 정도로 보고 있다"며 보수적인 전망을 내놨다.

결론적으로 지금의 고환율은 일시적인 경제 불신이 아니라, 한국 증시의 구조적인 비중 조절과 탄탄한 국내외 달러 수요가 맞물린 결과라는 해석이다. 우리은행 민경원 연구원도 연말 달러·원 환율을 1400원대 후반부로 보고 있다고 밝혔다.

그리고 기업예금의 경우에는 최근 반도체 등 수출호조로 벌어들이는 달러의 절대적인 양이 많아진 상태이며, 이에 벌어들인 외화에 비해 원화로 환전하는 비율이 줄어듦에 따라 자연스레 보유비율이 늘어나는 것으로 파악됩니다

다만 전문가들은 하반기 환율 안정의 조건을 중동 정세 안정, 반도체 수출 호조 유지, 미국 금리 동결, 한국의 금리 선제적 인상 기조로 들었다.

[자료=한국은행]

◆은행권, 리스크 관리 '비상'… 기업 대출·헤지 조인다

고환율 기조가 장기화하자 시중은행들은 기업들의 외화 익스포저(위험 노출액) 관리에 고삐를 죄고 있다. 환율 변동성 확대가 기업의 대출 상환 능력은 물론, 은행의 건전성 지표인 위험가중자산(RWA) 관리에도 직결되기 때문이다.

은행들은 우선 기업들의 환헤지 한도를 엄격히 관리하고 있다. KB국민은행은 전반적인 외화 익스포저를 줄이려는 노력을 이어가고 있다. 세부적으로는 투자손익을 제외한 외화환산 손익을 최소화하기 위해 환헤지를 적극 실시하는 등 외환 포지션을 고려해 외환포지션 노출도를 관리하고 있다.

신한은행은 실시간 모니터링 체계를 가동 중이다. 신한은행 관계자는 "최근 1개월 내 환율 변동 폭이 임계치를 넘은 적은 없지만, 1500원 돌파와 같은 특정 가격대를 기점으로 시장 변동성을 면밀히 감시하고 있다"고 밝혔다.

신한은행은 특히 위기 상황 발생 시 '주의-경계-위기징후-위기'의 4단계 대응 체계를 통해 경영진 중심의 위기관리위원회를 즉시 소집하는 등 대응 태세를 갖췄다.

하나은행은 기업 외화 익스포저 관리에 대해서는 은행이 개입하는데 다소 한계가 있다는 입장이다. 기업예금의 경우에는 최근 반도체 등 수출 호조로 벌어들이는 달러의 절대량이 많아졌으며, 이에 벌어들인 외화에 비해 원화로 환전하는 비율이 줄어듦에 따라 자연스레 보유 비율이 늘어나고 있는 것으로 파악했다.

우리은행은 2022년부터 위기관리대책 조직을 운영하고 있으며 선제적으로 유동성 및 자본적정성 영향 등을 점검하고 '환율 수준별 대응방안' 등 컨틴전시 플랜을 즉시 가동할 수 있는 위기대응체계를 유지하고 있다.

현재 달러원 환율이 1500원을 상회하면서 위기관리조직인 위기대응협의회를 상시 가동하고 있으며 월 평균 2회 가량 회의를 진행하고 환율 수준별 대응 방안에 따른 관리 현황 점검 등 모니터링과 대응을 강화하고 있다.

dedanhi@newspim.com