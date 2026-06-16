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[모닝리포트] "종전 훈풍에 달러 강세 주춤…환율 1510원대 초반 등락 전망"

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AI 핵심 요약

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  • 우리은행이 16일 달러/원 예상범위를 1505~1515원으로 제시하며 미국-이란 종전 합의 영향으로 환율 하락을 전망했다.
  • 중동 리스크 완화와 외국인 증시 순매수, 수출업체 네고 물량이 원화 강세와 환율 하락 압력으로 작용하고 있다.
  • 다만 호르무즈 통행·이란 제재·BOJ 회의 등 불확실성과 달러 실수요가 환율 하단을 지지할 것이란 분석이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미국과 이란의 종전 합의 소식에 중동발 지정학적 리스크가 완화되면서 달러/원 환율이 1510원대 초반에서 하락 압력을 받을 것이란 전망이 나왔다.

다만 호르무즈 해협 통행 조건을 둘러싼 양측의 이견과 주요국 통화정책 불확실성이 남아 있어 환율 하단은 제한될 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있는 모습. 지난 15일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 8.4원 하락한 1511.4원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

16일 우리은행은 이날 달러/원 환율 예상 범위를 1505~1515원으로 제시했다. 역외 차액결제선물환(NDF) 종가는 스왑포인트를 고려하면 1513.85원으로, 전일 대비 2.75원 상승했다. 전일 야간장 종가는 1515.2원으로 4.6원 하락했다.

민경원·임환열 우리은행 이코노미스트는 "오늘 달러/원은 미국-이란 종전 합의가 촉발한 위험선호 심리 회복과 외국인의 국내 증시 순매수에 힘입어 하락이 예상된다"고 분석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 전면 개방과 미 해군 봉쇄 해제를 공표하면서 그동안 달러 강세를 이끌었던 호르무즈 봉쇄 프리미엄은 소화되는 흐름이다. 국제유가가 하락하고 글로벌 증시가 강세를 보이면서 위험선호 심리가 빠르게 회복되고 있는 점도 원화 강세 요인이다.

특히 외국인 자금이 국내 증시로 유입될 경우 역외 커스터디 매도가 달러 공급 우위를 형성하며 환율 하락을 견인할 수 있다. 1500원대 환율에서 매도 시점을 저울질하던 수출업체와 중공업체의 네고 물량도 환율 낙폭 확대에 힘을 보탤 가능성이 있다.

다만 달러 실수요와 주요국 통화정책 불확실성은 환율 하단을 지지할 전망이다. 이번 합의에서 이란의 핵 프로그램과 대이란 제재 문제는 다음 협상 단계로 미뤄졌고, 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 미국과 이란의 인식 차도 여전히 남아 있다.

이날 예정된 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의도 변수다. 시장은 BOJ의 금리 결정 결과와 향후 금리 경로에 주목하고 있다. 엔화 변동성이 확대될 경우 환율에도 즉각적인 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

전일 달러/원 환율은 1511.1원에 마감해 전 거래일보다 8.7원 하락했다. 미국과 이란의 종전 합의 소식에 장 초반 1503원대까지 급락했지만, 이후 외환시장이 신중한 태도를 보이면서 1510원대로 반등했다.

글로벌 달러화는 미국과 이란의 협상 타결 소식에 약세를 보였지만, 세부 합의 조건을 둘러싼 불확실성이 부각되며 낙폭을 줄였다. 달러지수는 99.631로 전일 대비 0.116포인트 하락했다. 달러/유로 환율은 1.1590달러로 상승했고, 달러/엔 환율은 160.34엔으로 소폭 올랐다.

민경원·임환열 이코노미스트는 "오늘 환율은 하락 출발한 뒤 중동 불확실성 완화와 외국인의 국내 증시 복귀에 따른 하락 압력이 우세한 가운데 1510원대 초반을 중심으로 등락할 것"이라고 내다봤다. 

yunyun@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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