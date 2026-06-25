한미 조선협력 투자 본격화…정책금융기관·조선 3사, 1500억 달러 투자 이행 협약

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한미 조선협력투자 협의체 구성해 사업 기회 발굴 등 추진

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 정책금융기관과 주요 조선사들이 한미 조선협력 투자 이행을 위한 협력체계를 구축하고 미국 조선시장 진출 확대에 나선다.

한미전략투자공사와 한국수출입은행, 한국산업은행, 한국무역보험공사, 한국해양진흥공사 등 정책금융기관은 25일 서울 여의도 한국수출입은행에서 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션과 함께 '한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = (사진 왼쪽부터) 박동일 산업통상부 산업정책실장, 정인섭 한화오션 사장, 최성안 삼성중공업 대표, 이상균 HD현대중공업 대표, 권대영 금융위원회 부위원장, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 황기연 한국수출입은행장, 박종원 한미전략투자공사 사장, 장영진 한국무역보험공사 사장, 안병길 한국해양진흥공사 사장, 이봉희 산업은행 수석부행장, 민경설 재정경제부 혁신성장실장이 25일 서울 여의도 수은 본점에서 열린 '한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약식'에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국수출입은행]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 지난해 11월 체결된 '한미 전략적 투자 MOU'에 따른 1500억 달러 규모의 조선협력 투자를 차질 없이 추진하기 위한 것이다. 협약에 따라 참여 기관들은 '한미 조선협력투자 협의체'를 구성해 사업 기회 발굴, 정보 교류, 정책금융 지원 등을 공동 추진한다. 한국수출입은행은 협의체 간사를 맡아 대내외 소통과 사업 추진 현황을 관리할 예정이다.

이날 협약식에는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 권대영 금융위원회 부위원장, 박동일 산업통상부 산업정책실장을 비롯해 한미전략투자공사, 정책금융기관, 국내 주요 조선사 관계자들이 참석했다.

구윤철 부총리는 축사에서 "조선협력 투자는 대미투자와 함께 한미 전략투자의 양대 축"이라며 "세계 최고 수준의 한국 조선사가 미국 조선업 재건을 지원하는 동시에 국내 조선 생태계 전반에 새로운 일감과 시장을 제공하는 호혜적 투자"라고 평가했다.

이어 정책금융기관에는 적시에 충분한 자금 공급이 가능하도록 금융지원 방안을 마련해 줄 것을 주문하며, 기업이 단독으로 부담하기 어려운 투자 위험과 불확실성을 분담할 수 있는 지원체계 구축을 당부했다.

또한 국내 조선사들에 대해서는 한미 양국이 상생할 수 있는 사업을 적극 발굴하고, 중소 조선사와 기자재 업체까지 참여하는 '팀 코리아' 체계를 구축해 줄 것을 요청했다.

권대영 금융위원회 부위원장은 "한미 조선협력 투자는 대한민국 조선산업이 글로벌 경쟁력을 확대할 수 있는 중요한 기회"라며 "한미전략투자공사와 정책금융기관, 민간금융권 간 긴밀한 협력을 통해 필요한 금융지원이 차질 없이 이뤄지도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박동일 산업통상부 산업정책실장은 "MASGA 프로젝트는 K-조선 역사상 최초의 전략적 해외 진출 프로젝트"라며 "미국 내 발주 확대 움직임이 나타나고 있는 만큼 금융 지원을 통해 시장 기회를 극대화해야 한다"고 강조했다.

박종원 한미전략투자공사 사장은 "대미 조선협력 투자는 공사의 핵심 투자 분야 중 하나"라며 "정책금융기관과 긴밀히 협력해 국내 조선업계의 미국 투자와 선박 수주 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.

황기연 수출입은행장은 "수출입은행이 보유한 선박금융 전문성과 경험을 바탕으로 정부의 조선협력 투자 정책을 적극 뒷받침할 것"이라며 "K-조선이 미국 조선시장에 성공적으로 진입해 새로운 성장동력을 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

조선업계를 대표해 참석한 이상균 HD현대중공업 대표이사는 "한미 조선협력이 실질적인 성과로 이어지는 것이 중요하다"며 "한국 조선산업의 성장과 미국 조선산업 기반 재건을 동시에 이끄는 협력체계로 발전해야 한다"고 말했다.

업계에서는 이번 협약이 미국의 조선산업 재건 정책과 한국 조선업계의 글로벌 경쟁력을 결합하는 계기가 될 것으로 평가하고 있다. 특히 정책금융기관의 금융 지원과 국내 조선사의 기술력이 결합될 경우 미국 시장 진출 확대와 함께 국내 중소 조선사 및 기자재 업체에도 새로운 사업 기회가 창출될 것으로 기대된다.

dedanhi@newspim.com