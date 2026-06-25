장애인 공무원 근무환경 개선 속도…희망보직·유연근무 확대 추진

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인사처, 4개 부처 맞춤형 컨설팅 마무리

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처가 장애인 공무원의 근무환경 개선을 위해 희망 보직 반영과 유연근무 확대, 집합교육 편의 제공 등 맞춤형 개선 과제를 추진한다.

인사혁신처는 전 부처 장애인 공무원의 근무환경 개선을 위한 '부처 맞춤형 컨설팅'을 마무리하고 올해 말까지 주요 논의 과제를 개선할 계획이라고 25일 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 컨설팅은 장애인 공무원의 현장 의견을 직접 듣고 해결방안을 마련하기 위해 지난달 26일부터 한 달간 진행됐다. 올해 초 전 부처 장애인 공무원을 대상으로 의견을 수렴한 뒤 국가보훈부, 과학기술정보통신부 우정사업본부, 중소벤처기업부, 국세청 등 4개 기관을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시했다.

인사처와 각 부처는 장애인 공무원의 체감도가 높은 과제를 중심으로 개선 방안을 논의했다. 주요 과제는 장애인 공무원의 희망 보직과 근무지 반영, 재활치료 등을 위한 유연근무 및 병가 활용, 부처 필수 집합교육 시 장애인 편의 제공 등이다.

각 부처는 장애인 공무원들의 의견을 반영해 부족한 부분을 개선하고, 인사처는 이번 결과를 토대로 다음 달까지 부처 협의와 구체적인 조치 계획을 마련할 예정이다. 이후 올해 말 최종 이행 결과를 점검한 뒤 전 부처에 공유해 개선 과제가 현장에서 안정적으로 정착할 수 있도록 관리할 방침이다.

박성희 인사혁신국장은 "장애인 공무원들이 능력을 마음껏 발휘할 수 있도록 장애인 공무원의 근무 환경을 부처와 함께 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com