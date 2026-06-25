장애인 공무원 근무환경 개선 속도…희망보직·유연근무 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 25일 장애인 공무원 근무환경 개선 과제를 추진했다
- 4개 부처 대상 맞춤형 컨설팅으로 희망 보직·근무지 반영과 유연근무·병가 활용 방안을 논의했다
- 인사처는 연말까지 개선 이행 결과를 점검해 전 부처에 공유하고 현장 정착을 관리할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처가 장애인 공무원의 근무환경 개선을 위해 희망 보직 반영과 유연근무 확대, 집합교육 편의 제공 등 맞춤형 개선 과제를 추진한다.
인사혁신처는 전 부처 장애인 공무원의 근무환경 개선을 위한 '부처 맞춤형 컨설팅'을 마무리하고 올해 말까지 주요 논의 과제를 개선할 계획이라고 25일 밝혔다.
이번 컨설팅은 장애인 공무원의 현장 의견을 직접 듣고 해결방안을 마련하기 위해 지난달 26일부터 한 달간 진행됐다. 올해 초 전 부처 장애인 공무원을 대상으로 의견을 수렴한 뒤 국가보훈부, 과학기술정보통신부 우정사업본부, 중소벤처기업부, 국세청 등 4개 기관을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시했다.
인사처와 각 부처는 장애인 공무원의 체감도가 높은 과제를 중심으로 개선 방안을 논의했다. 주요 과제는 장애인 공무원의 희망 보직과 근무지 반영, 재활치료 등을 위한 유연근무 및 병가 활용, 부처 필수 집합교육 시 장애인 편의 제공 등이다.
각 부처는 장애인 공무원들의 의견을 반영해 부족한 부분을 개선하고, 인사처는 이번 결과를 토대로 다음 달까지 부처 협의와 구체적인 조치 계획을 마련할 예정이다. 이후 올해 말 최종 이행 결과를 점검한 뒤 전 부처에 공유해 개선 과제가 현장에서 안정적으로 정착할 수 있도록 관리할 방침이다.
박성희 인사혁신국장은 "장애인 공무원들이 능력을 마음껏 발휘할 수 있도록 장애인 공무원의 근무 환경을 부처와 함께 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com