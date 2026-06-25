흥국생명, 난치병 아동 지원 위해 '위시베어' 제작 봉사활동 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 태광그룹 계열사 흥국생명은 난치병 아동의 치료와 소원 성취를 지원하는 '위시베어(Wish Bear)' 만들기 봉사활동을 전개했다고 25일 밝혔다.

이번 활동은 임직원들의 자발적인 참여로 진행됐으며, 총 70여 명의 임직원이 온·오프라인 방식으로 참여했다. 참석자들은 난치병 아동들에게 전달할 위시베어 인형을 직접 제작하며 아동들의 쾌유를 기원했다.

위시베어는 난치병 아동의 소원을 지원하는 국제 비영리단체 메이크어위시(Make-A-Wish)의 희망인형 프로그램이다. 해당 인형은 아동들이 소원을 이루는 '소원여행' 일정에 동행하며, 치료 과정 속에 정서적 안정을 돕는 상징적인 의미를 담고 있다.

[사진=흥국생명]

이번 활동을 통해 제작된 위시베어 인형은 메이크어위시를 거쳐 난치병 아동들에게 무상 지급될 예정이다. 이와 함께 인형 1마리당 3만원의 기부금을 매칭 적립하는 방식으로 총 200만원의 후원금도 함께 기부된다.

흥국생명 관계자는 "작은 인형 제작 활동이지만 아동들에게 응원의 메시지가 되기를 바라는 마음으로 참여했다"며 "위시베어가 환아들의 소원여행에 동행해 힘든 치료 과정을 극복하는 데 작은 보탬이 되기를 희망한다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com