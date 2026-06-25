흥국생명, 난치병 아동 지원 위해 '위시베어' 제작 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 흥국생명이 25일 난치병 아동 위한 위시베어 만들기 봉사활동을 진행했다
- 임직원 70여명이 온오프라인으로 인형을 제작하며 아동 쾌유와 소원 성취를 기원했다
- 제작 인형은 무료 전달되고 인형당 3만원 적립으로 총 200만원 기부됐다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 태광그룹 계열사 흥국생명은 난치병 아동의 치료와 소원 성취를 지원하는 '위시베어(Wish Bear)' 만들기 봉사활동을 전개했다고 25일 밝혔다.
이번 활동은 임직원들의 자발적인 참여로 진행됐으며, 총 70여 명의 임직원이 온·오프라인 방식으로 참여했다. 참석자들은 난치병 아동들에게 전달할 위시베어 인형을 직접 제작하며 아동들의 쾌유를 기원했다.
위시베어는 난치병 아동의 소원을 지원하는 국제 비영리단체 메이크어위시(Make-A-Wish)의 희망인형 프로그램이다. 해당 인형은 아동들이 소원을 이루는 '소원여행' 일정에 동행하며, 치료 과정 속에 정서적 안정을 돕는 상징적인 의미를 담고 있다.
이번 활동을 통해 제작된 위시베어 인형은 메이크어위시를 거쳐 난치병 아동들에게 무상 지급될 예정이다. 이와 함께 인형 1마리당 3만원의 기부금을 매칭 적립하는 방식으로 총 200만원의 후원금도 함께 기부된다.
흥국생명 관계자는 "작은 인형 제작 활동이지만 아동들에게 응원의 메시지가 되기를 바라는 마음으로 참여했다"며 "위시베어가 환아들의 소원여행에 동행해 힘든 치료 과정을 극복하는 데 작은 보탬이 되기를 희망한다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com