태광 품 안긴 애경산업, '원씽' 흡수합병…글로벌 뷰티 도약 속도

스킨케어 사업부 신설 이어 자회사 합병 마무리…브랜드 경쟁력 강화

병풀 라인 중심 카테고리 확장…2028년 화장품 매출 비중 50% 목표

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 애경산업이 자회사 원씽(ONE THING) 흡수합병을 마무리하고 스킨케어 사업 경쟁력 강화에 나선다. 태광그룹 편입 이후 글로벌 토탈 뷰티 기업으로의 도약을 추진하는 가운데, 화장품 사업 비중 확대를 위한 브랜드 재편 작업에 속도를 내는 모습이다.

16일 애경산업은 스킨케어 브랜드 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확대를 위해 원씽을 흡수합병하고 지난 15일 합병등 종료보고서 공시를 통해 모든 합병 절차를 마무리했다고 밝혔다. 이번 합병은 소규모 합병 방식으로 진행돼 별도 주주총회 없이 이사회 승인으로 완료됐다. 채권자 이의 제출 기간은 5월 11일부터 6월 11일까지였으며, 6월 12일을 합병기일로 흡수합병 절차를 종결했다.

애경산업은 스킨케어 브랜드 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확대를 위해 자회사 '원씽'(ONE THING)을 흡수합병하고 지난 15일 합병등 종료보고서 공시를 통해 모든 합병 절차를 마무리했다고 밝혔다. [사진=애경산업 제공]

원씽은 애경산업이 2022년 인수한 스킨케어 브랜드다. 화장품 핵심 성분에 집중한 미니멀리즘 스킨케어 제품을 앞세워 국내외 소비자들에게 꾸준한 관심을 받아왔다. 애경산업은 이번 합병을 통해 스킨케어 사업 운영 효율성을 높이고 브랜드 경쟁력을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

애경산업은 최근 화장품 사업 조직을 세분화해 스킨케어 사업부를 신설하고, 브랜드 경쟁력 강화를 위한 마케팅 부문도 새롭게 구축했다. 원씽을 포함한 스킨케어 브랜드 전반의 포트폴리오를 점검하고 중장기 성장 로드맵을 수립해 브랜드별 차별화 전략을 강화할 방침이다.

원씽은 향후 브랜드 정체성을 재정립하고 단순 성분 중심 브랜드를 넘어 미니멀하면서도 감도 높은 글로벌 스킨케어 브랜드로 포지셔닝을 강화한다. 대표 제품인 병풀 라인을 중심으로 클렌저, 크림 등 카테고리를 확장하고, 애경산업의 영업·마케팅·연구·생산 역량을 기반으로 국내외 채널 전략도 고도화한다. 애경산업은 지난해 매출의 32% 수준이었던 화장품 매출 비중을 2028년까지 50% 이상으로 확대한다는 비전도 제시한 바 있다.

mkyo@newspim.com