흥국생명, AI 기반 보험사기 탐지 시스템 구축…보험금 심사 정확도 높인다

AI 핵심 요약beta
- 흥국생명이 21일 보험금 심사 정확도 향상과 보험사기 대응을 위해 AI 기반 탐지 시스템 구축에 착수했다.
- AI는 청구 데이터를 분석해 이상 징후를 조기 탐지하고 반복 업무는 자동화해 심사 효율성을 높인다.
- 손해율 예측 모델도 도입해 리스크 관리를 강화하며 7월과 12월에 단계적으로 반영할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 태광그룹 금융계열사인 흥국생명은 보험금 지급 심사의 정확도를 높이고 지능화되는 보험사기에 대응하기 위해 통합 분석 플랫폼과 인공지능(AI) 기반 보험사기 탐지 시스템(FDS) 구축에 착수했다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 데이터를 통합하고 AI 분석 기능을 적용해 보험금 심사 과정을 보다 효율적으로 개선하는 데 초점을 맞췄다. 반복적인 심사 업무는 자동화하고, 전문 인력은 복잡한 사례에 집중하도록 해 심사의 정확도와 처리 속도를 동시에 높인다는 계획이다.
또한 AI는 보험금 청구 데이터를 분석해 일반적인 패턴에서 벗어난 이상 징후를 조기에 탐지한다. 이를 통해 보험금 지급 이전 단계에서 위험 신호를 확인하고 대응할 수 있어, 보험사기를 예방하고 불필요한 보험금 지급을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.
흥국생명은 이와 함께 손해율 예측 모델도 도입할 예정이다. 과거 데이터를 기반으로 미래 손해율 변화를 예측해 보다 신속하고 정확한 의사결정을 지원한다는 방침이다. 이를 통해 리스크 관리와 재무 건전성 관리 체계도 한층 강화될 것으로 보인다.
흥국생명 관계자는 "이번 시스템 구축은 보험금 심사의 정확도를 높이고 고객에게 보다 신뢰할 수 있는 보험금 지급 환경을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 AI를 활용해 업무 효율성과 고객 편의성을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
한편 이번 프로젝트는 AI 플랫폼 전문기업 코리아엑스퍼트와 협력해 추진된다. 코리아엑스퍼트는 보험 및 금융 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 AI 기반 분석 기술을 제공할 예정이며, 이번 프로젝트는 오는 7월과 12월에 걸쳐 단계적으로 반영될 예정이다.
yunyun@newspim.com