링크솔루션, 육군 7군수지원단과 협약 연장

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국방 3D프린팅 활용 확대…현장 부품 제작 협력

이동형 장비 AM Fab 운용 기반 정비·보급 역량 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 3D프린팅 기반 스마트제조 전문기업 링크솔루션은 육군 제7군수지원단과 국방 적층제조 역량 강화 및 미래 군수 혁신을 위한 업무협약을 연장한다고 25일 밝혔다.

이번 협약 연장은 2024년 6월 양 기관이 처음 체결한 업무협약의 후속 조치다. 링크솔루션과 제7군수지원단은 군 정비·보급 현장에서 3D프린팅 기술 활용도를 높이고 안정적인 협력 기반을 이어가기 위해 협약을 연장했다.

양 기관은 그동안 군 내 3D프린팅 기술 도입과 운용 역량 강화를 위해 협력해 왔다. 특히 단종됐거나 조달이 제한되는 정비 부품, 국방 드론 관련 부품 등을 현장에서 제작할 수 있는 기반을 마련하는 데 협력했다.

링크솔루션 로고. [사진=링크솔루션]

제7군수지원단은 지난해부터 조달청 혁신제품 시범사용 사업을 통해 링크솔루션의 이동형 3D프린터 'AM Fab'을 도입해 운용하고 있다. AM Fab은 정비와 보급 여건이 제한되는 야전 환경에서도 필요한 부품을 현장에서 제작할 수 있도록 설계된 장비다.

링크솔루션은 AM Fab이 부품 조달 지연에 따른 운용 공백을 줄이고 작전 지속성을 높이는 데 활용되고 있다고 설명했다.

최근식 링크솔루션 대표는 "군 현장에서 축적된 실제 운용 데이터와 요구사항은 국방 3D프린팅 기술을 고도화하는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 군 전용 이동형 3D프린터의 완성도와 야전 활용성을 높일 수 있도록 기술 및 운용 지원을 지속하겠다"고 말했다.

양대현 육군 제7군수지원단장 대령은 "링크솔루션과의 협업을 통해 첨단 제조 기술 기반의 정비·보급 역량을 강화할 수 있었다"며 "이번 협약 갱신을 계기로 이동형 3D프린터 운용 효율성을 높이고 국방 적층제조 분야 발전을 위한 실질적인 협업을 이어가겠다"고 말했다.

링크솔루션은 이번 협약 연장을 계기로 국방 적층제조 기술 고도화에 집중할 계획이다. 야전 기동 환경에 맞춘 정비 솔루션 개발도 지속한다는 방침이다.

dconnect@newspim.com