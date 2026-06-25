전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[전문] 李대통령 6·25 76주년 기념사…"국가를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령은 25일 6·25전쟁 76주년 기념식에서 강력한 국방력으로 진정한 평화의 한반도를 만들겠다고 했다
  • 정부는 참전 유공자와 비정규군 공로자 포상·참전유공자법 개정 등으로 특별한 희생에 상응하는 보상과 예우를 강화하겠다고 했다
  • 또 유엔 참전용사들에게 감사를 표하고 한국방문 초청 등 보훈 외교를 확대해 참호에서 싹튼 연대 정신을 미래 세대에 잇겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"강력한 국방력으로 진정한 평화의 한반도 만들 것"
"유엔 참전용사, 거룩한 희생과 헌신…보훈외교 더욱 확대"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 25일 6·25전쟁 76주년을 맞아 "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고, 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다"며 "국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 그에 상응한 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이 국민주권정부의 확고한 원칙"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에 참석해 이같이 밝혔다. 이날 행사에는 김혜경 여사가 함께 참석했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에 참석하고 있다. [사진=KTV]

 

이 대통령은 유엔 참전용사들에게도 감사를 표했다. 이 대통령은 "대한민국이 지금 누리는 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘과 생명을 바친 유엔 참전용사들의 거룩한 희생과 헌신이 서려 있다"고 했다.

그러면서 "정부는 유엔참전용사들의 한국방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 약속했다.

이재명 대통령이 25일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에서 이영복 유공자에게 화랑무공훈장을 수여하고 있다. [사진=KTV]

다음은 이 대통령의 기념사 전문.

존경하는 국민 여러분,
6·25전쟁 참전 유공자와 유가족 여러분,
그리고, 대한민국을 위해 함께 피 흘린 유엔 참전국의 외교사절 여러분!

6·25전쟁 제76주년을 맞아 국민을 대표하여
참전 유공자 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 전합니다.

아울러, 오랜 세월 동안 짙은 그리움과 깊은 슬픔을 안고 살아오신
유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 전합니다.

오늘 우리는 대한민국 역사상 가장 처절한 비극이었던 6·25전쟁에서
대한민국을 수호하고, 대한국민들을 지켜낸 영웅들을 기리기 위해
이 자리에 함께 했습니다.

지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아닙니다.
조국의 명운이 백척간두에 섰을 때
자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈
영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것입니다.

76년 전 바로 오늘 그날 시작된 참화로 인해
수많은 국민들은 사랑하는 가족을 잃었고
평생을 살아온 삶의 터전을 떠나야 했습니다.

평화로운 일상은 무참히 짓밟혔고,
대한민국의 운명은 그야말로 풍전등화의 위기에 처했습니다.

그러나 우리에게는 조국을 지키겠다는 강인한 의지와 결의가 있었습니다.
정규군은 물론 학생들은 펜 대신 총을 든 학도병이 되었고,
총 한 번 쏴본 적 없는 평범한 이들도
이 나라와 내 가족을 지키겠다는 결연한 마음으로
빗발치는 총탄 속으로 뛰어들었습니다.

이 영웅들을 기억하고 기리는 것은
국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자
자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 우리 후손들의 마땅한 도리라고 믿습니다.

국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는
그에 상응한 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이
우리 국민주권정부의 확고한 원칙입니다.

참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고,
더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록
최선을 다하겠다는 약속을 드립니다.

정부는 오늘 6·25전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나
오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던
비정규군 공로자 세 분을 새로이 포상했습니다.

늦었지만 이제라도 합당한 명예를 되찾으신
참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드립니다.
함께 박수 한 번 드리겠습니다.

아울러, 지난 5월 20일부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을
유족까지 확대하는 '참전유공자법' 개정안이 시행되고 있습니다.

국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 것이 아니라,
대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록
제도적 지원을 더욱 견고하게 만들어 가겠습니다.

또, 우리가 결코 잊지 말아야 할 분들이 있습니다.
바로 유엔 참전용사들입니다.

대한민국이 지금 누리는 자유와 평화의 토대에는
이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘과 생명을 바친
유엔 참전용사들의 거룩한 희생과 헌신이 서려 있습니다.

76년 전, 참호 속에서 피로 맺은 우리의 연대는
오늘날 세계의 평화와 번영을 함께 만들어 나가는
굳건한 동반자 관계로 이어지고 있습니다.

국제사회로부터 도움받던 나라에서
전쟁의 상흔을 딛고 도움주는 나라로 성장한 우리 대한민국은
그 은혜를 전 세계에 되갚아야 할 책임이 있습니다.

정부는 유엔참전용사들의 한국방문 초청을 비롯한
보훈 외교를 더욱 확대하여
참호 속에서 싹튼 연대의 정신이
미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것입니다.

존경하는 국민 여러분,
76년 전 오늘, 총성이 멎지 않는 전장에서도
이 땅을 포기하지 않았던 이들이 있었습니다.

전쟁이 없는 평화로운 나라를 꿈꾸며
기꺼이 목숨을 바친 이들이 있었습니다.
우리의 평온한 오늘이,
그들이 그토록 치열하게 바랬던 내일입니다.

국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을
흔들림 없이 지켜나가겠습니다.

강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고,
전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를
반드시 만들어 내겠습니다.

그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지켜낸 영웅들에게
우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답이라고 믿습니다.

6·25전쟁 제76주년을 맞이하여
다시 한번, 참전유공자들과 호국영령께 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다.

고맙습니다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동