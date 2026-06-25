李대통령 "강력한 국방력으로 진정한 평화의 한반도 반드시 만들 것"

李대통령 부부, 6·25 76주년 기념식 참석

비정규군 공로자 3명 포상…참전유공자법 개정안 시행

"참전용사 희생, 명예롭고 안정된 삶으로 이어지도록 최선"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 25일 6·25전쟁 76주년을 맞아 "참전용사들의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고, 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고, 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다"고 공언했다.

이 대통령은 이날 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에 참석해 이같이 밝혔다. 이날 행사에는 김혜경 여사가 함께 참석했다.

이재명 대통령이 25일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 기념사에서 "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아니라 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것"이라며 "이 영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무"라고 강조했다.

이 대통령은 이어 "국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 그에 상응한 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이 국민주권정부의 확고한 원칙"이라고 말했다.

이 대통령은 또 6·25전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던 비정규군 공로자 3명에게 포상하고 감사 인사를 전했다.

이재명 대통령이 25일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에서 이영복 유공자에게 화랑무공훈장을 수여하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "늦었지만 이제라도 합당한 명예를 되찾으신 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 했다.

정부는 1952년 4월 동키 13부대를 창설해 황해도 남단 순위도에 주둔하며 휴전 시까지 다양한 유격작전에 참가하며 전투를 지휘한 고(故) 김장성 유공자에게 충무무공훈장을, 1951년 9월 3개 지구대 250명 규명의 대원으로 중장인민학교 일대의 고지를 점령 후 일시에 집중사격을 실시해 적을 사살하는 등의 전과를 거둔 고 전하정 유공자에게 화랑무공훈장을, 1952년 6월 울팩4부대에 입대 후 황해도 벽성군 일대로 출동해 적 주둔지를 기습, 화물차를 공격하고, 북한국 귀순을 유도하며 적 후방을 교란한 이영복 유공자에게 화랑무공훈장을 수여했다.

이 대통령은 아울러 지난달 20일부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대한 '참전유공자법' 개정안이 시행되고 있다고 소개하면서 "국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 것이 아니라 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 더욱 견고하게 만들어 가겠다"고 약속했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에 참석하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 특히 유엔 참전용사들에게도 감사를 표했다. 이 대통령은 "대한민국이 지금 누리는 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘과 생명을 바친 유엔 참전용사들의 거룩한 희생과 헌신이 서려 있다"고 했다.

그러면서 "76년 전 참호 속에서 피로 맺은 우리의 연대는 오늘날 세계의 평화와 번영을 함께 만들어 나가는 굳건한 동반자 관계로 이어지고 있다"며 "정부는 유엔참전용사들의 한국방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다"며 "그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지켜낸 영웅들에게 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답"이라고 했다.

the13ook@newspim.com