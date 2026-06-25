李대통령, 6·25 76주년 기념식 참석…"평화로운 한반도 만들 것"

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참전유공자 1000여명 참석, 호국영웅 기억하고 감사 전달

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 '6·25전쟁 76주년 행사'에 참석해 국가와 국민을 위해 희생하고 헌신한 참전유공자에 대해 감사와 위로를 표한다.

올해로 76주년을 맞이하는 6·25전쟁 기념식은 이날 10시 경기도에서 '영웅이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다'라는 주제로 개최된다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 국립현충원에서 열린 71회 현충일 추념식에 참석해 헌화 후 묵념을 하고 있다. 2026.06.06 [사진=청와대]

참전유공자들의 희생으로 지켜낸 대한민국을 자유와 평화의 가치로 계승하겠다는 의미가 담겨 있다.

행사에는 6·25 참전유공자, 정부와 군 주요 인사, 주한외교사절 등 1000여명이 참석해 대한민국을 지켜낸 호국영웅들을 기억하고 평화의 소중함을 되새긴다.

이날 행사는 국방부 군악대대의 기상나팔로 시작된다. 이어 여는 영상과 6·25전쟁 당시 대한민국을 지원한 22개 유엔참전국 국기 입장, 국민의례 및 무공훈장 수여, 기념사와 기념 공연, 6·25의 노래 제창 순으로 진행된다.

여는 영상에는 '위대한 헌신, 눈부신 도약'을 주제로 참혹했던 6·25전쟁과 이를 극복하는 과정, 그리고 참전유공자의 고귀한 헌신과 희생으로 이룬 기적을 의미하는 내용이 담긴다.

기념 공연에서는 6·25전쟁 당시 파병국 중 하나였던 에티오피아 참전용사들의 후손으로 구성된 '강뉴합창단'이 특별공연으로 '아리랑'을 노래한다.

또 어린이 합창단과 청년합창단, 국방부 군악대대 성악병들이 '파란마음 하얀마음', '터'를 합창한다. 참석자들은 함께 자리에서 일어나 6·25의 노래를 제창하며 행사를 마무리할 예정이다.

이 대통령은 기념사에서 영웅들이 목숨과 청춘을 바쳐 지킨 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다는 뜻과, 전쟁 걱정이 없는 평화로운 한반도를 반드시 만들겠다는 의지를 밝힐 계획이다.

the13ook@newspim.com