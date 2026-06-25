시스올로지, 코스모폴리탄 US 소개…파리 갤러리 라파예트 입점

AI 핵심 요약beta
- 향수 브랜드 시스올로지가 25일 코스모폴리탄 US '최고의 한국 향수 브랜드'에 소개됐다고 밝혔다
- 시스올로지는 파리 갤러리 라파예트 백화점에 입점하고 이탈리아 엑센스 박람회에 참가해 제품을 알렸다
- 회사는 향수를 일상과 취향을 기록하는 매개체로 정의하며 이번 해외 진출을 계기로 글로벌 인지도를 확대할 계획이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = [서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 향수 브랜드 시스올로지(Sisology)가 미국 패션·뷰티 매거진 코스모폴리탄(Cosmopolitan) US의 '최고의 한국 향수 브랜드(Best Korean Perfume Brands)' 기사에 소개됐으며, 프랑스 파리 갤러리 라파예트(Galeries Lafayette) 백화점에 입점했다고 밝혔다.
회사에 따르면 코스모폴리탄 US는 시스올로지를 소개하며 향을 통해 이야기를 전달하는 브랜드 콘셉트와 제품을 다뤘다.
시스올로지는 최근 프랑스 파리 갤러리 라파예트 백화점에 입점했으며, 이탈리아에서 열린 니치 향수 박람회 엑센스(Esxence)에도 참가했다. 회사는 현지 바이어와 관람객을 대상으로 브랜드와 제품을 소개했다고 설명했다.
시스올로지는 향수를 단순한 향 제품이 아닌 일상의 순간과 취향을 기록하는 매개체라는 브랜드 철학을 바탕으로 제품을 선보이고 있다고 밝혔다.
회사 측은 이번 코스모폴리탄 US 소개와 유럽 시장 진출을 계기로 해외 시장에서 브랜드 인지도를 확대해 나갈 계획이라고 전했다.
whitss@newspim.com