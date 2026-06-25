사이드미러에 손목 '툭'…대전서 55차례 보험사기친 20대 구속

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 지역 이면도로를 돌며 차량에 일부러 손목을 부딪치는 이른바 '손목치기' 수법으로 돈을 뜯어낸 20대가 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청은 교통사고를 가장해 수십 차례에 걸쳐 금품을 받아낸 혐의로 20대 남성 A씨를 구속했다고 25일 밝혔다.

경찰 로고. [사진=뉴스핌DB]

경찰에 따르면 A씨는 지난해 9월부터 올해 4월까지 대전지역 이면도로에서 지나가는 차량 사이드미러에 고의로 손목을 부딪힌 뒤 사고가 난 것처럼 속인 혐의를 받고 있다.

A씨는 이후 손에 들고 있던 휴대전화가 떨어져 파손됐다며 운전자들에게 수리비 명목으로 10만 원에서 50만 원가량을 요구한 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 같은 방식으로 모두 55차례 범행을 저질러 약 1370만 원을 편취한 것으로 보고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 "인터넷 도박으로 생긴 빚을 갚기 위해 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 지난 23일 A씨를 사기 혐의로 구속하고 교통사고를 가장한 유사 범죄에 대한 단속과 대응을 강화할 방침이다.

nn0416@newspim.com