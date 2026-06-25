현대캐피탈, 부산 지역아동센터 아동 대상 '드림 스텝스' 진행

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈은 지난 24일 부산광역시 영도구 소재 지역아동센터인 '파랑새 아이들집' 아동들을 대상으로 '드림 스텝스(Dream Steps)' 프로그램을 진행했다고 25일 밝혔다.

지난해 개시된 드림 스텝스는 현대캐피탈 임직원들이 장애인 및 지역아동센터 아동들과 함께 체험활동을 수행하는 사회공헌활동(CSR)의 일환이다. 이번 행사에는 현대캐피탈 부산지역 임직원들과 파랑새 아이들집 아동 등 총 37명이 참석했다.

[사진=현대캐피탈]

참가자들은 먼저 삼진어묵 체험관을 방문해 어묵 만들기 체험을 진행했다. 임직원들과 아동들은 1대1로 조를 구성해 어묵을 직접 제작했으며, 현대캐피탈 측은 우수작으로 선정된 5개 팀에 상품을 지급했다. 이어 참가자들은 국립해양박물관으로 이동해 해양 관련 전시를 관람하고 바다 생태계를 학습하는 시간을 가졌다.

아동들은 준비된 전시물을 체험하고 박물관 내 영상관에서 4D 영화를 함께 관람했다.일정을 마친 현대캐피탈 임직원들은 참가 아동들과 해당 지역아동센터에 준비한 기념품 및 필요한 물품을 기부했다.

현대캐피탈 관계자는 "이번 프로그램이 어린이들에게 즐거운 경험이 되었기를 기대한다"며 "향후에도 지역사회와 연계한 CSR 활동을 지속적으로 이어갈 방침"이라고 전했다.

eoyn2@newspim.com