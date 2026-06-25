토마토시스템, AI 개발 플랫폼 '엑스빌더6 아이젠' 소개

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'2026 AI 클라우드 컨퍼런스'서 개발 전 과정 지원 기능 발표



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토마토시스템은 지난 24일 열린 '2026 AI 클라우드 컨퍼런스'에 참가해 인공지능(AI) 기반 개발 플랫폼 'eXBuilder6 AIGen(엑스빌더6 아이젠)'을 소개했다고 25일 밝혔다.

이날 발표는 이지율 토마토시스템 연구소장이 맡았다. 이 연구소장은 'AI 에이전트 시대의 지능형 소프트웨어 개발'을 주제로 강연을 진행하고, 아이젠의 기술 방향과 실제 적용 사례를 설명했다.

아이젠은 단순 코드 생성 도구를 넘어 소프트웨어 개발 전 과정에 참여하는 AI 에이전트형 개발 플랫폼을 지향하는 제품이다. 회사 측은 아이젠이 요구사항 분석, 화면 설계, 코드 생성, 수정, 검증 과정까지 개발 전반을 지원한다고 설명했다.

[사진=토마토시스템]

이 연구소장은 강연에서 개발자의 의사결정과 코딩 작업을 보조하던 기존 생성형 AI의 역할이 실제 개발 업무 수행 영역으로 확대되고 있다고 설명했다. 그는 아이젠이 기업 개발 환경에서 적용 가능한 AI 에이전트 방식의 개발 지원 기능을 제공한다고 소개했다.

토마토시스템은 이날 아이젠의 아키텍처와 주요 기능도 공개했다. 자연어 기반 요구사항 입력, 실시간 화면 생성, 코드 자동 변환, 양방향 개발 기능을 시연했다.

행사장 내 전시 부스에서도 아이젠 시연과 기술 상담이 진행됐다. 토마토시스템은 공공·금융·제조 분야 관계자들을 중심으로 AI를 활용한 개발 생산성 향상과 시스템 현행화 방안에 대한 문의가 이어졌다고 설명했다.

참관객들은 기존 시스템을 유지하면서 AI 기반 개발 환경을 단계적으로 도입할 수 있는 방식에 관심을 보였다. 요구사항부터 화면 설계, 개발 산출물까지 연계되는 통합 개발 프로세스에 대한 문의도 있었다.

이지율 토마토시스템 연구소장은 "생성형 AI가 단순한 코드 생성 단계를 넘어 실제 개발 업무를 수행하는 AI 에이전트 시대로 빠르게 진화하고 있다"며 "AIGen을 기업이 보유한 개발 자산과 업무 지식을 기반으로 실질적인 생산성 혁신을 실현할 수 있는 플랫폼으로 지속 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 이날 행사에는 아마존웹서비스(AWS), 안랩, 나무기술, 솔트웨어 등 AI·클라우드 분야 기업들이 참가해 기술 동향과 적용 사례를 공유했다.

dconnect@newspim.com